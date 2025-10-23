रोहनिया में पुलिस ने मुठभेड़ में एक गोतस्कर को किया गिरफ्तार
वाराणसी के रोहनिया में पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर मवेशियों को बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाने वाले हैं। मुठभेड़ में तस्करों की फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पकड़े गए तस्कर के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और पुलिस फरार तस्कर की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, रोहनिया (वाराणसी)। थाना क्षेत्र के मोहनसराय में गोतस्करों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने पुलिस बल के साथ घेराबंदी की। जैसे ही तस्करों ने पुलिस टीम को घिरा हुआ देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य तस्कर फरार हो गया।
पकड़े गए तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेज दिया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम गोलू नट है, जो कृष्णदत्तपुर, थाना राजातालाब का निवासी है। उसके खिलाफ पहले से ही तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।
पकड़े गए तस्कर के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। वहीं, मुठभेड़ के दौरान मौके से फरार हुए तस्कर की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि तस्कर पिकअप पर मवेशी लादकर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाने की योजना बना रहे हैं।
मुठभेड़ के समय तस्करों के पास पिकअप में एक साड़ और सात गायें लदी थीं, जिनमें से एक साड़ और चार गायें मृत अवस्था में पाई गईं। पुलिस की पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वे गोवंशों को औराई से लादकर ले जा रहे थे।
इस घटना ने क्षेत्र में गोतस्करोंके खिलाफ पुलिस की सक्रियता को एक बार फिर उजागर किया है। पुलिस अब फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इस प्रकार, रोहनिया पुलिस ने एक बार फिर से गौतस्करों के खिलाफ अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है।
