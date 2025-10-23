रोहनिया में पुलिस ने मुठभेड़ में एक गोतस्कर को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रोहनिया (वाराणसी)। थाना क्षेत्र के मोहनसराय में गोतस्करों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने पुलिस बल के साथ घेराबंदी की। जैसे ही तस्करों ने पुलिस टीम को घिरा हुआ देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य तस्कर फरार हो गया।

पकड़े गए तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेज दिया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम गोलू नट है, जो कृष्णदत्तपुर, थाना राजातालाब का निवासी है। उसके खिलाफ पहले से ही तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

पकड़े गए तस्कर के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। वहीं, मुठभेड़ के दौरान मौके से फरार हुए तस्कर की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि तस्कर पिकअप पर मवेशी लादकर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाने की योजना बना रहे हैं।

मुठभेड़ के समय तस्करों के पास पिकअप में एक साड़ और सात गायें लदी थीं, जिनमें से एक साड़ और चार गायें मृत अवस्था में पाई गईं। पुलिस की पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वे गोवंशों को औराई से लादकर ले जा रहे थे।