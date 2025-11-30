दुबई भागे कफ सीरप तस्कर शुभम के प्रत्यर्पण की तैयारी, मुकदमे में गिरफ्तारी की धाराएं बढ़ाने की कवायद तेज 

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कफ सीरप की तस्करी मामले में कमिश्नरेट पुलिस दुबई भागे मुख्य सरगना शुभम जायसवाल को वापस लाएगी। पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए कानूनी तैयारी तेज कर दी है। कोतवाली में 38 फर्मों के अधिष्ठाता के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी की गंभीर धाराएं लगाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं।

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि हमारा फोकस अभी सिर्फ कोतवाली में दर्ज केस में मजबूत जांच करने पर है। 108 संदिग्ध फर्मों के खिलाफ ड्रग विभाग को जांच करना है, जिसमें 38 फर्मों के खिलाफ जांच में गड़बड़ी मिलने पर केस दर्ज किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पहले 26 फिर 12 फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।

पुलिस अब आपराधिक एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस आरोपित फर्म को दो से तीन बार नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब मांगेगी। जवाब न मिलने पर हम गिरफ्तारी की धाराएं न सिर्फ बढ़ाएंगे, बल्कि आरोपितों को गिरफ्तार भी करेंगे।