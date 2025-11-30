Language
    दुबई भागे कफ सीरप तस्कर शुभम के प्रत्यर्पण की तैयारी, मुकदमे में गिरफ्तारी की धाराएं बढ़ाने की कवायद तेज 

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:13 AM (IST)

    कफ सिरप तस्करी मामले में दुबई भागे मुख्य सरगना शुभम जायसवाल को वापस लाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने कानूनी तैयारी तेज कर दी है। कोतवाली में 38 फर्मों के अधिष्ठाताओं के खिलाफ दर्ज मामले में गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।    

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कफ सीरप की तस्करी मामले में कमिश्नरेट पुलिस दुबई भागे मुख्य सरगना शुभम जायसवाल को वापस लाएगी। पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए कानूनी तैयारी तेज कर दी है। कोतवाली में 38 फर्मों के अधिष्ठाता के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी की गंभीर धाराएं लगाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं।

    पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि हमारा फोकस अभी सिर्फ कोतवाली में दर्ज केस में मजबूत जांच करने पर है। 108 संदिग्ध फर्मों के खिलाफ ड्रग विभाग को जांच करना है, जिसमें 38 फर्मों के खिलाफ जांच में गड़बड़ी मिलने पर केस दर्ज किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पहले 26 फिर 12 फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।

    पुलिस अब आपराधिक एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस आरोपित फर्म को दो से तीन बार नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब मांगेगी। जवाब न मिलने पर हम गिरफ्तारी की धाराएं न सिर्फ बढ़ाएंगे, बल्कि आरोपितों को गिरफ्तार भी करेंगे।

    इसके यही कफ सीरप तस्करी के आरोपित शुभम जायसवाल के प्रत्यर्पण का आधार भी होगा। इसमें रेड कार्नर नोटिस जारी किया जाता है। कफ सीरप तस्करी मामले की जांच को गठित एसआइटी लखनऊ एसटीफ से संपर्क कर पूछताछ में सामने आए तथ्यों को जानेगी। वाराणसी से जुड़े कोई तथ्य सामने आए तो अमित टाटा को आरोपित बनाया जाएगा।