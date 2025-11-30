दुबई भागे कफ सीरप तस्कर शुभम जायसवाल के प्रत्यर्पण की तैयारी, पुलिस बढ़ा रही और धाराएं
दुबई में छिपे कफ सीरप तस्कर शुभम जायसवाल को भारत लाने की तैयारी चल रही है। पुलिस उसके खिलाफ और सख्त धाराएं जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया मजबूत हो सके। जायसवाल अवैध कफ सीरप के कारोबार में शामिल है और दुबई भाग गया था।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुलिस अब कफ सीरप मामले में आरोपितों को चिन्हित कर एक एक को कार्रवाई के दायरे में ला रही है। इस मामले में रविवार को भी जांच का क्रम जारी है। प्रदेश और राज्य का मामला होने के चलते दूसरे जोन से भी पुलिस तालमेल बनाकर कार्रवाई कर रही है। विदेश भागे आरोपित को भी अब पकड़कर लाने की कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है।
कफ सीरप की तस्करी मामले में कमिश्नरेट पुलिस दुबई भागे मुख्य सरगना शुभम जायसवाल को वापस लाएगी। पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए कानूनी तैयारी तेज कर दी है। कोतवाली में 38 फर्मों के अधिष्ठाता के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी की गंभीर धाराएं लगाने में प्रयास तेज कर दिए हैं।
पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि हमारा फोकस अभी सिर्फ कोतवाली में दर्ज केस में मजबूत जांच करने पर है। 108 संदिग्ध फर्मों के खिलाफ ड्रग विभाग को जांच करना है। जिसमें 38 फर्मों के खिलाफ जांच में गड़बड़ी मिलने पर केस दर्ज किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पहले 26 फिर 12 फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस अब आपराधिक एंगल से मामले की जांच कर रही है।
पुलिस आरोपित फर्म को दो से तीन बार नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब मांगेगी। हम इसमें जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाह रहे, क्योंकि कल कोई यह आरोप न लगाए कि पुलिस ने कार्रवाई में जल्दबाजी की। नोटिस का जवाब न मिलने पर हम गिरफ्तारी की धाराएं न सिर्फ बढ़ाएंगे, बल्कि आरोपितों को गिरफ्तार भी करेंगे। इसके यही कफ सीरप तस्करी के आरोपित शुभम जायसवाल के प्रत्यर्पण का आधार भी होगा। इसमें रेड कार्नर नोटिस जारी किया जाता है।
अमित टाटा से पूछताछ के तथ्यों पर रहेगी नजर
पुलिस कमिश्नरेट की एसआइटी टीम पहले से एसटीएफ के संपर्क में है। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा फिलहाल जेल में है। एसटीएफ उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिसमें सामने आए तथ्यों पर पुलिस की निगाहें होंगी। कफ सीरप तस्करी मामले की जांच को गठित एसआइटी लखनऊ एसटीफ से संपर्क कर पूछताछ में सामने आए तथ्यों को जानेगी। वाराणसी से जुड़े कोई तथ्य सामने आए तो अमित टाटा को आरोपित बनाया जाएगा।
