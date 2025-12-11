-बैंक आफ बड़ौदा और ...और पढ़ें

कफ सीरप तस्करी के सरगना शुभम समेत दो पर 25-25 हजार का इनाम, 10 लाख फ्रीज -बैंक आफ बड़ौदा और आइसीआइसीआइ बैंक में था उसका खाता -गिरफ्तारी न हुई तो अचल संपत्ति भी जब्त करेगी रोहनिया पुलिस राकेश श्रीवास्तव, वाराणसी : कफ सीरप तस्करी मामले में पुलिस का शिकंजा आरोपितों पर कसता जा रहा है। काशी जोन के डीसीपी गौरव वंशवाल ने सरगना शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया है। वहीं वरुणा जोन प्रशासन ने रोहनिया के भदवर में 500 पेटी कफ सीरप बरामदगी मामले के आरोपित व ग्राम प्रधान के पति महेश की गिरफ्तारी के लिए भी 25 हजार रुपये का इनाम रखा है। कफ सीरप मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की ओर से गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए जाने का यह पहला मामला है। 28 नवंबर को रोहनिया के भदवर स्थित जिम के नीचे बने गोदाम में 500 पेटी कफ सीरप बरामद हुआ था। जिस गोदाम में कफ सीरप बरामद हुआ, भदवर ग्राम प्रधान के पति महेश का है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के सारे जतन किए, लेकिन हत्थे नहीं चढ़ा तो पुलिस ने इनाम घोषित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैंक खातों से आहरण पर रोक : रोहनिया पुलिस ने महेश के बैंक आफ बड़ौदा और आइसीआइसीआइ बैंक के खाते को फ्रीज कर दिया है। पुलिस कार्रवाई के बाद महेश या फिर उसके खाते का उत्तराधिकारी खाते में जमा-निकासी नहीं कर पाएगा। दोनों बैंक खातों में करीब 10 लाख रुपये पड़े हैं।

सोलह दिसंबर को वाराणसी कोर्ट में पेश होंगे सौरभ व शिवा -वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद को वारंट-बी रिसीव कराया -जांच होने तक दोनों जिला कारागार वाराणसी में रखे जाएंगे जागरण संवाददाता, वाराणसी : गाजियाबाद जेल में बंद दवा कारोबारी आरके फार्मा का मालिक सौरभ त्यागी व उसका सहयोगी शिवानंद उर्फ शिवा 16 दिसंबर को वाराणसी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कोर्ट की निर्धारित तिथि को दोनों आरोपितों के पेश होने में कोई रोड़ा न अटके, इसके लिए रोहनिया पुलिस (वाराणसी) ने गाजियाबाद पुलिस को वारंट बी की कापी उपलब्ध करा दी है। जांच पूरी होने तक दोनों आरोपितों को वाराणसी की जेल में रखा जाएगा।

सीसीटीवी व टोल टैक्स रिकार्डों से जुड़े गाजियाबाद से तार रोहनिया पुलिस ने भदवर स्थित जिम के नीचे बने गोदाम से बरामद पांच सौ पेटी कफ सीरप का स्रोत तलाशने में जुटी तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में क्लू मिला। यह जानकारी हुई कि ट्रक से कफ सीरप को वाराणसी लाया गया था। जांच गहराई से हुई तो टोल टैक्स के रिकार्ड से ट्रक का संभावित नंबर मिला तो आगे की राह आसान हुई। पुलिस ट्रक मालिक तक पहुंची तो पता चला कि गाजियाबाद निवासी आरके फार्मा के मालिक सौरभ त्यागी ने कफ सीरप भेजा था, जबकि उसे लोड कराया था शिवानंद उर्फ शिवा ने।इसके आगे की कहानी जानने के लिए रोहनिया इंस्पेक्टर राजू सिंह ने गाजाियाबाद जेल में बंद सौरभ व शिवा को वाराणसी लाने के लिए कोर्ट से वारंट-बी लिया।

आजाद जायसवाल की टाटा मैजिक मालवाहक से मिला सूजाबाद गोदाम का पता वाराणसी : रोहनिया थाना के इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि गाजियाबाद में जांच को पहुंची उनकी पुलिस टीम को गाजियाबाद के ट्रांसपोर्टर ने उस ट्रक में लगे जीपीएस का गूगल मैप शेयर किया, जिससे कफ सीरप वाराणसी लाया गया था। गूगल मैप के जरिए पुलिस सूजाबाद पहुंची तो एक्जेक्ट गोदाम का लोकेशन जानना मुश्किल हो गया। काैतूहलवश पुलिस टीम ने वहां दिखी एक टाटा मैजिक गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया तो वह आजाद जायसवाल के नाम पंजीकृत किया। आजाद जायसवाल वही था, जिसे हमने रोहनिया में कफ सीरप की बरामदगी के गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उस गाड़ी के सामने स्थित मकान में छापेमारी की तो 173 पेटी कफ सीरप बरामद हो गया।