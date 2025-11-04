Language
    वाराणसी में शीतला घाट पर कांग्रेस कमेटी ने क‍िया मां गंगा का दुग्धाभिषेक

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:24 PM (IST)

    वाराणसी में कांग्रेस कमेटी ने शीतला घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंगा मैया की आरती की और उनकी महिमा का गुणगान किया। उन्होंने गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया और लोगों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की।

    कांग्रेस कमेटी की ओर से मां मां गंगा का दुग्धाभिषेक क‍िया गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। शीतला घाट पर मंगलवार को कांग्रेस कमेटी की ओर से मां मां गंगा का दुग्धाभिषेक क‍िया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और पदाध‍िकारी मौके पर मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाध‍िकार‍ियों ने मां गंगा को दुग्‍ध अर्प‍ित कर गंगा का जयघोष क‍िया। 

    महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के तत्वावधान में मंगलवार दशाश्वमेध स्थित माता शीतला मंदिर के पास माँ गंगा को कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित होने के 17वें वर्षगांठ पर पंचमेवा आदि से पूजन अर्चन कर दुग्धाभिषेक किया गया। इस अवसर पर माँ गंगा को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया।

    वर्ष 2008 में आज ही के दिन डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। इस निर्णय के तहत गंगा के पानी को स्नान योग्य बनाने और सहायक नदियों को भी इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। यह योजना सनातनी आस्था और परंपरा के साथ मोक्षदायिनी गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए थी। लेकिन वर्तमान सरकार की अदूरदर्शिता और इच्छाशक्ति के अभाव के कारण गंगा का यह रूप चिंताजनक है।

    जहां एक ओर शासन और प्रशासन श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले पुष्पों पर रोक लगाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर उन्नाव और कानपुर के चमड़ा उद्योगों द्वारा गंगा में कचरा और केमिकलयुक्त पानी डालकर इसे अत्यधिक दूषित किया जा रहा है। इस पर ठोस कार्ययोजना की आवश्यकता है। यह विचार डॉ. प्रमोद पाण्डेय, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष ने गंगा के पूजन के बाद व्यक्त किए।

    महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर सभी सनातनियों का मान बढ़ाया। उन्होंने काशी की जनता से अपील की कि वे माँ गंगा को स्वच्छ रखें और गंगा में कूड़ा, फूल, माला आदि न डालें। हमें इस राष्ट्रीय धरोहर को संजोकर आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व का भान कराना चाहिए। उन्होंने सभी से यह संकल्प लेने की अपील की कि वे माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में तन, मन, धन से सहयोग करेंगे।

    कार्यक्रम का संचालन महानगर कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रमोद वर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रमोद पाण्डेय, राघवेन्द्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, सतनाम सिंह, अरुण सोनी, हाजी इस्लाम, मनोज दृवेदी, नरसिंह दास वर्मा, आकाश त्रिपाठी, संतोष चौरसिया, अब्दुल हमीद डोडे, साजिद अंसारी, अरविन्द सेठ, रमेश शर्मा, प्रेम दीप तिवारी, पवन चौबे, बदरे आलम, किशन यादव, रामजी गुप्ता, संजय बजाज, विकास पाण्डेय आदि उपस्थित थे।