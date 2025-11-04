जागरण संवाददाता, वाराणसी। शीतला घाट पर मंगलवार को कांग्रेस कमेटी की ओर से मां मां गंगा का दुग्धाभिषेक क‍िया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और पदाध‍िकारी मौके पर मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाध‍िकार‍ियों ने मां गंगा को दुग्‍ध अर्प‍ित कर गंगा का जयघोष क‍िया।

महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के तत्वावधान में मंगलवार दशाश्वमेध स्थित माता शीतला मंदिर के पास माँ गंगा को कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित होने के 17वें वर्षगांठ पर पंचमेवा आदि से पूजन अर्चन कर दुग्धाभिषेक किया गया। इस अवसर पर माँ गंगा को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया।

वर्ष 2008 में आज ही के दिन डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। इस निर्णय के तहत गंगा के पानी को स्नान योग्य बनाने और सहायक नदियों को भी इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। यह योजना सनातनी आस्था और परंपरा के साथ मोक्षदायिनी गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए थी। लेकिन वर्तमान सरकार की अदूरदर्शिता और इच्छाशक्ति के अभाव के कारण गंगा का यह रूप चिंताजनक है।

जहां एक ओर शासन और प्रशासन श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले पुष्पों पर रोक लगाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर उन्नाव और कानपुर के चमड़ा उद्योगों द्वारा गंगा में कचरा और केमिकलयुक्त पानी डालकर इसे अत्यधिक दूषित किया जा रहा है। इस पर ठोस कार्ययोजना की आवश्यकता है। यह विचार डॉ. प्रमोद पाण्डेय, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष ने गंगा के पूजन के बाद व्यक्त किए।

महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर सभी सनातनियों का मान बढ़ाया। उन्होंने काशी की जनता से अपील की कि वे माँ गंगा को स्वच्छ रखें और गंगा में कूड़ा, फूल, माला आदि न डालें। हमें इस राष्ट्रीय धरोहर को संजोकर आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व का भान कराना चाहिए। उन्होंने सभी से यह संकल्प लेने की अपील की कि वे माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में तन, मन, धन से सहयोग करेंगे।