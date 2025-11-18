Language
    कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष अजय राय ने मतदाताओं को दी यह जरूरी जानकारी, आप भी नोट कर लें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मतदाताओं से आगामी चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वोट लोकतंत्र को सशक्त करने में महत्वपूर्ण है और मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। 

    कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष अजय राय ने प्रदेश में मतदाताओं के ल‍िए चल रही प्रक्र‍िया के बारे में अवगत कराया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कांग्रेस की ओर से प्रदेश चुनाव की तैयार‍ियों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष अजय राय ने मतदाताओं को जागरुक रहने की अपील करते हुए अपने अध‍िकारों के बारे में जानकारी का पोस्‍ट जारी क‍िया। बताया क‍ि उत्तर-प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का आयोजन 28 अक्टूबर 2025 को शुरू हो चुका है।

    इस दौरान घर-घर वेरिफ‍िकेशन 4 नवंबर से— 4 दिसंबर 2025 तक होगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर 2025 को जारी होगा। दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 — 8 जनवरी 2026 तक होंगे। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। बताया क‍ि इस दौरान-

    1. BLO घर आएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा (ID, पता आदि)।
    2. फेक/डुप्लीकेट/मृत नाम हटाए जाएंगे।नए वोटर जुड़ेंगे
    3. 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी—नाम चेक कर लो।
    5. वोट कटा नाम गलत हुआ तो आपत्ति या दावा दर्ज कर सकते हो।
    6. सबकी जांच के बाद 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी।

    * तारीख निर्धारित है - यह सोचकर न बैठें कि तारीख़ बढ़ेगी।
    * यदि आप वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं, तो अपने BLO से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।
    * ⁠इस सूचना को परीवारों व पड़ोसियों तक अवश्य प्रेषित करें।


    मतदाताओं से अपील क‍िया क‍ि कृपया समय पर फॉर्म भरकर जमा करें। यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है!