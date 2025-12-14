Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएमओ ने पिलाई पोलियो ड्रॉप, अब घर-घर जाकर पोलियो की वैक्सीन पिलाएंगी आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:22 PM (IST)

    वाराणसी में सीएमओ ने पोलियो ड्रॉप पिलाकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। अब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगी। इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गाकुण्ड में रविवार को आयोजित बूथ दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप चौधरी ने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। सीएमओ ने जानकारी दी कि जनपद में रविवार को 1813 बूथों पर 283637 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें से शहर के 715 बूथों पर 78586 और ग्रामीण क्षेत्रों के 1098 बूथों पर 205051 बच्चों को वैक्सीन दी गई। उन्होंने बताया कि सोमवार से 19 दिसम्बर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर पोलियो की वैक्सीन पिलाएगी। इसके अतिरिक्त, छुटे हुए बच्चों को 22 दिसम्बर को वैक्सीन दी जाएगी। इस अभियान के तहत जनपद में शून्य से पांच वर्ष तक के 5,27,562 बच्चों को वैक्सीन पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

    डॉ चौधरी ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को जन्म से लेकर पाँच वर्ष तक पोलियो की वैक्सीन अवश्य पिलाएं। इसके साथ ही, बच्चों को नियमित टीकाकरण के सभी टीकों को समय पर लगवाने की भी सलाह दी। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (डीआईओ) डॉ एस एस कनौजिया ने बताया कि रविवार को स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक विद्यालयों और कंपोजिट स्कूलों में जन्म से लेकर पाँच वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई।

    पल्स पोलियो का ड्रॉप जन्म के समय ही दी जाती है, और इसके अलावा छह, दस और चौदह सप्ताह पर भी यह ड्रॉप दी जाती है। इसकी बूस्टर खुराक सोलह से चौबीस महीने में दी जाती है। इस पल्स पोलियो अभियान में वाराणसी के इनर व्हील क्लब द्वारा प्रचार सामग्री में ट्रांजिट टीमों के लिए पोलियो लोगो युक्त 10 जैकेट प्रदान किए गए।

    इस अवसर पर डिप्टी डीआईओ डॉ नवीन सिंह, अधीक्षक डॉ देवब्रत, अपार शोध अधिकारी उपाध्याय, डब्ल्यूएचओ से डॉ विकास गुप्ता, डीएमसी यूनिसेफ, वीसीसीएम यूएनडीपी, डीसी एवं सीएसओ कोर्डिनेटर सहित अन्य अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।

    दूसरी ओर, काशी विद्यापीठ सीएचसी, मँड़ुआडीह पीएचसी, भीटी, मलरिया, तारापुर, मदरवा केंद्र पर, अराजीलाइन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लहिया, चोलापुर के लतौनी आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई।