'प्रत्येक पात्र वोटर का नाम लिस्ट में होना मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला', CM योगी बोले- SIR को लेकर पार्टियां भी समझें जिम्मेदारी

जागरण टीम, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि निर्वाचन आयोग फर्जी मतदान पर अंकुश लगाने के लिए ही एसआइआर करा रहा है। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल होना मजबूत और समावेशी लोकतंत्र की आधारशिला है।

इसलिए भाजपा और सभी पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए और किसी अपात्र का नाम सूची में शामिल न रहे। जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने पन्ना के वोटरों के घर–घर जाकर सत्यापन करें कि किसने एसआइआर फार्म जमा कर दिया है और किसने नहीं। जनता तक पहुंचना और उन्हें मतदाता सूची से जोड़ना पार्टी की जिम्मेदारी है, जिसे पूरी ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए।

उन्होंने एसआइआर को लेकर पहले आजमगढ़ इसके बाद वाराणसी में मंडल के जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठकों में यह बातें कहीं। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है। बूथ प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी ने एसआइआर अभियान के दौरान चार प्रमुख श्रेणियों अनमैपिंग, मृतक, एबसेंट (अनुपस्थित) और शिफ्टेड (स्थान छोड़कर जा चुके) मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

गणना प्रपत्र भरवाकर समय से बीएलओ को सौंपें कहा कि हर बूथ पर दो–दो टीमें बना कर घर–घर संपर्क कर ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करें, जिनका नाम किसी त्रुटि या लापरवाही से सूची में शामिल नहीं हो पाया है। गणना प्रपत्र भरवाकर समय से बीएलओ को सौंपें। कार्य की प्रमाणिकता से ही हमारी दक्षता प्रमाणित होगी। उन्होंने प्रत्येक विधायक और अध्यक्ष से उनके क्षेत्र में एसआइआर की प्रगति की जानकारी ली।

योगी ने संगठनात्मक तालमेल, तकनीकी दक्षता, नियमित निगरानी और सतत जनसंपर्क को एसआइआर को सफल बनाने की कुंजी बताया। कहा कि बीएलए–1, बीएलए–2, बूथ प्रवासी और बूथ अध्यक्ष मिलकर रणनीति तैयार करें। संपर्क, सत्यापन और सही सूचना के आदान–प्रदान से अभियान में पारदर्शिता, तीव्रता और प्रमाणिकता आएगी।

बरेली में मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान नगरीय क्षेत्रों की स्थिति पर जताई चिंता बरेली नगर व कैंट विधानसभा क्षेत्र में एसआइआर की स्थिति खराब बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई। गुरुवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों व भाजपा जिलाध्यक्षों से कहा कि घर-घर जाएं, टीम लगाकर काम करें।