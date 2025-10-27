पूर्वांचल में बादलों ने की बूंदाबांदी, मौसम विभाग ने भी जारी किया है अलर्ट
पूर्वांचल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश से किसानों को भी लाभ हुआ है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुरूप ही मौसम का रुख लगातार पूर्वांचल में बदलाव की ओर बना हुआ है। मौसम विभाग ने बादलों की सक्रियता का संकेत दिया था। अब दो दिन से आसमान में बादलों की आवाजाही का रुख बना हुआ है। वातावरण में उमस में इजाफा हुआ है और मौसम का रुख बदली की ओर होने के साथ ही सोमवार को पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है।
मौसम विभाग ने पूर्व में ही माह के आखिर में बादलों के संकेत दिए थे। रविवार को दिन भर आसमान बादलों की कैद में बना रहा। सूरज की रोशनी नजर भी आई तो ताप में कोई असर नहीं दिखा। मौसम का रुख बेहतर हुआ तो तापमान में कुछ कमी भी दर्ज की गई। इसके बाद वातावरण में ठंडक का असर भी हुआ।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 33.5°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 22.2°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। आर्द्रता न्यूनतम 67% और अधिकतम 75% दर्ज किया गया। वातावरण में नमी का स्तर बढ़ने पर सोमवार की सुबह कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। हालांकि मौसम का रुख लगातार बादलों की ओर बना होने से बूंदाबांदी का रुख बना रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
मौसम विभाग की ओर से भी अगले दो दिनों तक पूर्वांचल में बादलों की सक्रियता के संकेत का चार्ट भी जारी किया गया है। हालांकि इसके बाद तापमान में कमी और कोहरे का दौर शुरू होने का मौसम विभाग ने संकेत दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही तापमान दोबारा बीस डिग्री से न्यूनतम में कमी होने की शुरुआत होगी। इसके साथ ही पछुआ का जोर होने के बाद माह भर बाद गलन का दौर भी दस्तक देगा।
