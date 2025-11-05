मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपक जलाकर देव दीपावली कार्यक्रम का किया शुभारंभ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था, संस्कृति एवं परंपरा के महापर्व देव दीपावली के पावन पर्व पर नमो घाट पर पहला दीपक जलाकर विधिवत् देव दीपावली का शुभारंभ किया। तत्पश्चात् उन्होंने गंगा पूजन किया। मुख्यमंत्री के दीपक जलाते ही आस्था, संस्कृति एवं परंपरा के महापर्व पर श्री काशी विश्वनाथ के पवित्र धाम में मां गंगा के पावन तट व सभी 88 गंगा घाटों पर मनाए जा रहे देव दीपावली पर्व पर काशी के गंगा घाट असंख्य दीपकों से जगमग हुए।

दीपकों के जगमगाहट में गंगा घाट का विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि नभ मंडल से असंख्य तारिकाएं काशी के घाट पर देवताओं के स्वागत के लिए उत्तर आई हो। देव दिवाली भगवान शिव की राक्षस त्रिपुरासुर पर विजय की याद में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा की थी और उसी खुशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता काशी में प्रकट हुए थे और खुशी में गंगा घाट पर दीपावली मनाए थे।

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमो घाट से क्रूज से काशी के गंगा घाटों पर देव दीपावली के विहंगम दृश्य तथा शिवाला घाट पर गंगा के जल लहरियों पर लेजर शो का अवलोकन किया। इस दौरान गंगा घाटों ग्रीन आतिशबाजी भी हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, मुख्य सचिव एस पी गोयल, कमिश्नर एस. राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

दीपों का यह त्योहार वाराणसी के घाटों को एक दिव्य दृश्य में बदल देता है। दिवाली के पंद्रह दिन बाद, कार्तिक पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार में, पूरा नदी तट लाखों मिट्टी के दीपों से जगमगा उठता है, जो एक ऐसा नज़ारा प्रस्तुत करता है जो कालातीत लगता है। हालाँकि इसका वर्तमान स्वरूप 1985 का ही है, यह त्योहार अपने आप में पौराणिक कथाओं और सदियों पुरानी परंपराओं में गहराई से निहित है। एक पौराणिक कथा भगवान शिव और राक्षस तारकासुर के तीन पुत्रों-विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष-की कहानी कहती है।

घोर तपस्या के माध्यम से, इन भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में स्थित, सोने, चाँदी और लोहे से बने तीन अजेय किले। त्रिपुरा नामक ये किले, हज़ार साल में केवल एक बार ही बनते थे, और इन्हें एक असंभव से दिखने वाले रथ से छोड़े गए एक ही बाण से, और वह भी केवल क्रोध से रहित रथ से ही, नष्ट किया जा सकता था। इस वरदान के प्रभाव में, राक्षस फलते-फूलते रहे, जिससे देवता भयभीत हो गए। पहले तो न तो ब्रह्मा और न ही शिव ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि दोनों भाई धर्म से रहते थे। लेकिन विष्णु की सलाह पर, एक दिव्य प्राणी द्वारा प्रचारित एक नए सिद्धांत के माध्यम से राक्षसों को आसानी से गुमराह किया गया, यहां तक कि नारद ऋषि को भी उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया।

एक बार जब वे धर्म से भटक गए, तो शिव ने देवताओं की संयुक्त शक्तियों को अवशोषित कर लिया और एक असाधारण रथ बनाया। पृथ्वी उसका शरीर, मेरु पर्वत उसका धनुष, वासुकि नाग उसकी डोर और पाशुपत अस्त्र उसका एकमात्र बाण। रथ खींचने के लिए विष्णु ने एक शक्तिशाली बैल का रूप धारण किया। जब तीनों किले एक सीध में आ गए, तो शिव ने बाण छोड़ा और त्रिपुरा को नष्ट कर दिया। मारे गए प्राणियों के प्रति उनके करुणा के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष उग आया। बुराई पर अच्छाई की यह जीत देव दीपावली की पौराणिक जड़ों में से एक है।

एक और कथा राजा दिवोदास (रिपुंजय) से संबंधित है। दैवीय शक्तियों से संपन्न, उन्होंने एक संधि के तहत काशी पर शासन किया, जिसके तहत शिव और देवताओं को भी नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जब शिव ने पार्वती से विवाह किया, तो वे काशी में निवास करना चाहते थे, लेकिन इस संधि के कारण उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। देवताओं ने दिवोदास में दोष ढूँढ़ने का प्रयास किया, योगिनियों, आदित्यों, भैरवों और यहाँ तक कि ब्राह्मण वेशधारी गणेश को भी भेजा।

किसी को कोई दोष नहीं मिला, क्योंकि राजा न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। समय के साथ, गणेश ने, मुख्य सलाहकार के रूप में, दिवोदास को मन की शांति के लिए शिव को वापस बुलाने के लिए धीरे से राजी किया। राजा ने आज के मीर घाट के पास एक शिवलिंग की स्थापना की और शिव से वहाँ स्थायी रूप से निवास करने का अनुरोध किया। अति प्रसन्न होकर, देवता काशी लौट आए और घाटों को दीपों की पंक्तियों से जगमगा दिया, जिससे दिव्य घर वापसी के पर्व के रूप में देव दीपावली का जन्म हुआ।

आज, यह उत्सव किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं है। असंख्य दीप घाटों, मंदिरों, छतों पर और यहाँ तक कि गंगा नदी पर भी तैरते हैं, जिससे इसकी अर्धचंद्राकार परिक्रमा प्रकाश की एक झिलमिलाती आकाशगंगा में बदल जाती है। परंपरा के अनुसार, इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होल्कर ने 18वीं शताब्दी में इस प्रथा को पुनर्जीवित किया था और पंचगंगा घाट पर एक हज़ार दीपों वाला एक विशाल स्तंभ बनवाया था, जो आज भी हर साल सबसे पहले जलाया जाने वाला स्थान है।

देव दीपावली उत्सव आतिशबाजी, सजी हुई नावों, अग्नि-भक्षक और तैरते मंचों पर शास्त्रीय संगीत और नृत्य के सांस्कृतिक प्रदर्शनों से समृद्ध होता है। नमो घाट, दशाश्वमेध और शीतला घाटों पर, विशाल दीपों, कपूर की लौ और पुष्पांजलि के साथ भव्य गंगा आरती और दुग्धाभिषेक किया जाता है। शिवाला घाट पर गंगा की उठती जल तरंगों पर लेज़र शो ने प्राचीन वैभव में एक आधुनिक स्पर्श जोड़ा है। फिर भी, यह त्यौहार केवल आनंद का ही प्रतीक नहीं है। यह भारत के शहीदों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है।