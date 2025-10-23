Chhath Puja 2025 : वाराणसी में छठ पूजा के लिए घाटों पर चल रही तैयारियां, सफाई अभियान शुरू
वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। अस्सी घाट समेत अन्य घाटों पर सफाई का कार्य चल रहा है। नगर निगम श्रद्धालुओं के लिए घाटों को तैयार करने में जुटा है। इस बार छठ पूजा पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। दो दिन के बाद शुरू होने जा रहे छठ पूजन की तैयारियां पूर्वांचल भर में चल रही हैं। अस्सी घाट पर छठ पूजा की तैयारियों में जुटी महिलाएं और नगर निगम के कर्मी मिट्टी हटाने के कार्य में लगे हुए हैं।
दूसरी ओर रीवा घाट, गंगा महल घाट और तुलसी घाट पर जमी मिट्टी को हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। छठ पूजा, जो कि सूर्य देवता की आराधना का पर्व है, इस बार भव्य रूप से मनाया जाएगा।
महिलाएं अस्सी घाट पर पूजा के लिए वेदी बनाने में व्यस्त हैं। इस अवसर पर घाटों की सफाई और सजावट का कार्य भी जोरों पर है। नगर निगम के कर्मी दिन-रात काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर आते हैं, इसलिए सफाई और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
गंगा महल घाट और तुलसी घाट पर भी मिट्टी हटाने का कार्य जारी है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि सभी घाटों को समय पर तैयार कर लिया जाएगा। इस बार छठ पूजा के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को एक बेहतर अनुभव मिल सके।
छठ पूजा के दौरान महिलाएं विशेष रूप से व्रत करती हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करती हैं। इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। नगर निगम की ओर से घाटों की सफाई और सजावट के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले।
इस प्रकार, अस्सी घाट सहित अन्य घाटों पर छठ पूजा की तैयारियों में सभी लोग जुटे हुए हैं। जबकि वरुणा, गोमती सहित प्रमुख सरोवरों के पास भी साफ सफाई का दौर चल रहा है। जबकि लोगों के द्वारा घाटों को समय से अपने पूजन के निमित्त छेकने का दौर भी चल रहा है। माना जा रहा है कि सभी प्रमुख घाटों को लगातार प्रयास कर निगम भी समय से साफ कर लेगा।
जबकि कई गहरे घाटों वाले क्षेत्र में बांस की बैरिकेडिंंग की जा रही है। ताकि हादसों पर नियंत्रण पाया जा सके। दूसरी ओर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों की ओर से भी घाटों पर सुरक्षा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
