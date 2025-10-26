Chhath 2025 : गन्ने ने छीलकर रख दिया छठ का बाजार, कीमतें उड़ा देंगी आपके होश
वाराणसी में छठ पर्व पर फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। अनानास 600 रुपये तक बिक रहा है, तो गन्ने की कीमत भी बढ़ी है। पहले 20 रुपये का गन्ना अब 60 रुपये में मिल रहा है। नींबू, अनार, अदरक और अन्य फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। सूप और डलिया जैसी पूजन सामग्री भी महंगी हो गई है, जिससे लोग परेशान हैं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। इस बार छठ पर्व के अवसर पर फलों के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। सबसे महंगा फल अनानास है, जिसकी कीमत 600 रुपये तक पहुँच गई है। वहीं, गन्ने की कीमत भी आसमान छू रही है।
पहले बीस रुपये प्रति पीस बिकने वाला गन्ना अब साठ रुपये तक पहुँच गया है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना फ्री में मिल रहा है, लेकिन शहर में इसकी खरीद के लिए मारामारी की स्थिति बन गई है।
लाल गन्ना सबसे महंगा है, जबकि दूसरी कमजोर प्रजाति का गन्ना 50 रुपये प्रति पीस के भाव से बिक रहा है। अन्य फलों की बात करें तो बड़े नींबू की कीमत 50 रुपये प्रति पीस है, जबकि अनार 160 रुपये प्रति किलों के भाव में बिक रहा है। अदरक का पौधा 50 रुपये, शरीफा 10 प्रति जोड़ी और अंगूर 15 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मिल रहे हैं।
इसके अलावा, सूप की कीमत 70 से 80 रुपये प्रति पीस है, जबकि डोरी 200 से 500 रुपये तक बिक रही है। डलिया की कीमत 50 से 150 रुपये तक है। कोसी की कीमत भी 50 से 60 रुपये प्रति पीस है। इस प्रकार, छठ पर्व के लिए फलों की खरीदारी में लोगों को काफी खर्च करना पड़ रहा है।
इस बार छठ पर्व पर फल-फूलों की मांग में वृद्धि के साथ-साथ दामों में भी भारी उछाल आया है। बाजार में फलों की उपलब्धता कम होने के कारण कीमतें बढ़ी हैं। उपभोक्ता इस स्थिति से चिंतित हैं और उचित दामों पर फल खरीदने के लिए प्रयासरत हैं।
कारोबारियों का मानना है कि इस बार मौसम की स्थिति और फसल उत्पादन में कमी के कारण फलों के दामों में यह वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे खरीदारी करते समय सावधानी बरतें और दामों की तुलना करें।
इस प्रकार, छठ पर्व के अवसर पर फल-फूलों की महंगाई ने लोगों की जेब पर असर डाला है। ऐसे में, उपभोक्ताओं को समझदारी से खरीदारी करने की आवश्यकता है ताकि वे इस पर्व का आनंद ले सकें। इस महंगाई के बीच, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दामों में कुछ स्थिरता आएगी। लेकिन फिलहाल, बाजार में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
