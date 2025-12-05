Language
    चंदौली में सुबह की सैर पर निकले व्यवसायी की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:40 PM (IST)

    चंदौली जिले में सुबह की सैर पर निकले एक व्यवसायी की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रह ...और पढ़ें

    शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है।

    जागरण संवाददाता, चंदौली। सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के तुलसी आश्रम स्टेशन के निकट एक परचून विक्रेता उमा मौर्य की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है। यह घटना उस समय हुई जब वह सुबह टहलने के लिए अपने घर से निकले थे। इस निर्मम हत्या ने क्षेत्र में कोहराम मचा दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

    उमा मौर्य एक स्थानीय परचून विक्रेता थे। उनकी हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों के अनुसार, वह सुबह की सैर पर निकले थे, लेकिन लौटकर नहीं आए। जब परिजनों ने उनकी खोजबीन की, तो उन्हें पास के एक स्थान पर गंभीर अवस्था में पाया गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस प्रकार की हिंसा पहले कभी नहीं देखी गई। उमा मौर्य एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके साथ इस प्रकार की घटना ने सभी को चौंका दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए सभी संभावित सुरागों पर काम कर रहे हैं।

    इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अब अपने आसपास के माहौल में असुरक्षा का अनुभव हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करेंगे।

    उमा मौर्य के परिवार में इस घटना से गहरा सदमा लगा है। उनके परिजनों का कहना है कि वे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है।

    पुलिस ने सभी स्थानीय निवासियों से अपील की है कि यदि किसी को इस मामले से संबंधित कोई जानकारी हो, तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है। वहीं पुल‍िस सीसीटीवी फुटेज भी तलाश रही है ताक‍ि वारदात की कड़‍ियों को जोड़ा जा सके। 