दालमंडी प्रकरण: व्यापारियों से मिलने जाएंगे... चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह की घाेषणा के बाद भारी पुलिस तैनात

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी के दालमंडी में व्यापारियों से मिलने के लिए 11.30 बजे जाने की घोषणा की है। इसे देखते हुए सपा सांसद के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दालमंडी में भवनों की खरीद कर मार्ग 17 मीटर चौड़ा किया जा रहा है।