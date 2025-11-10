दालमंडी प्रकरण: व्यापारियों से मिलने जाएंगे... चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह की घाेषणा के बाद भारी पुलिस तैनात
चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह वाराणसी के दालमंडी में व्यापारियों से मिलने जाएंगे। उनके दौरे को देखते हुए सपा सांसद के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है। दालमंडी में रास्तों को चौड़ा करने के लिए इमारतों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी के दालमंडी में व्यापारियों से मिलने के लिए 11.30 बजे जाने की घोषणा की है। इसे देखते हुए सपा सांसद के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दालमंडी में भवनों की खरीद कर मार्ग 17 मीटर चौड़ा किया जा रहा है।
