चंचल शर्मा को युवा कांग्रेस वाराणसी (शहर) का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जारी हुआ पत्र

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय युवा कांग्रेस के अनुमोदन पर भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जारी पत्र में राष्ट्रीय प्रभारी युवा कांग्रेस मनीष शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस उदय भानु चिब की संस्तुति से उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस (पूर्वी) के अध्यक्ष विशाल सिंह तथा राष्ट्रीय सचिव/प्रभारी युवा कांग्रेस पूर्वी जोन विवेक यागवाल द्वारा चंचल शर्मा को वाराणसी (शहर) का महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह नियुक्ति उनके संगठन के प्रति दीर्घकालीन समर्पण, सक्रियता और निष्ठा को देखते हुए की गई है।

जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि चंचल शर्मा लंबे समय से युवा कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वे लगातार जनसरोकारों, युवाओं की समस्याओं, बेरोज़गारी, महँगाई और संगठनात्मक कार्यक्रमों में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। संगठन को मजबूत करने में उनका योगदान हमेशा उल्लेखनीय रहा है।

शीर्ष नेतृत्व की संस्तुति पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस विशाल सिंह और प्रदेश नेतृत्व ने चंचल शर्मा की सक्रियता, क्षमता एवं संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए उन पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। हमें विश्वास है कि चंचल शर्मा अपने नए दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हुए वाराणसी शहर में युवा कांग्रेस को और अधिक मजबूत, संगठित एवं जनसंगठित रूप देंगे। संगठन को ऐसे ऊर्जावान और सक्रिय साथी पर गर्व है।

नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस चंचल शर्मा ने कहा कि संगठन ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्य-निष्ठा, ईमानदारी और संकल्प के साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। युवा कांग्रेस की विचारधारा, नेतृत्व के मार्गदर्शन और जनता के मुद्दों को सर्वोपरि रखते हुए संगठन को और मजबूत बनाने के लिए मैं निरंतर सक्रिय रहूँगा।