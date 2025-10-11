Language
    वाराणसी में चेन स्नेचर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए चोरी के सामान

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    वाराणसी में दशाश्वमेध पुलिस ने शोभित डे उर्फ हर्ष यादव नामक एक चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की चेन, नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। शोभित श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर चेन छीनता था और उन्हें बेचकर पैसे खर्च करता था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जनता से सतर्क रहने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दशाश्वमेध पुलिस ने एक चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शोभित डे उर्फ हर्ष यादव के रूप में हुई है। वह वाराणसी के खालिसपुरा दशाश्वमेध का निवासी है और उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है।

    पुलिस ने उसके पास से एक पीली धातु की चेन, जिसका वजन 20 ग्राम है, 13,110 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।शोभित डे उर्फ हर्ष यादव ने एक महिला श्रद्धालु की चेन छीनी थी और उसे बेचकर पैसे कमाए थे।

    वह सुबह के समय अकेले ही पैदल सड़कों पर घूमता है और विशेष रूप से दक्षिण भारतीय महिलाओं को निशाना बनाता है। चेन छीनने के बाद, वह उसे वाराणसी और अन्य जिलों में बेच देता है और प्राप्त पैसे को फिजूलखर्ची में खर्च करता है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जो चेन बेचकर प्राप्त पैसों से खरीदा गया था।

    पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और शोभित के अन्य संभावित अपराधों की भी जांच की जा रही है। यह घटना वाराणसी में बढ़ते अपराधों की ओर इशारा करती है, जहां श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर अपराधी सक्रिय हो रहे हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।

    इस गिरफ्तारी से यह स्पष्ट है कि शहर में चोरों का ग‍िरोह सक्र‍िय है और इसके अध‍िकतर श‍िकार पर्यटक बन रहे हैं। जो रुककर कार्रवाई करने के ल‍िए परेशान होते हैं। हालांक‍ि ऐसे लोगों के ख‍िलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और शहर में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध भी नजर आती है।