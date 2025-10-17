Language
    वाराणसी से मालवाहक जहाज लाल बहादुर शास्त्री साहिबगंज के लिए हुआ रवाना

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    मल्टी मोडल टर्मिनल, रामनगर से मालवाहक जहाज लाल बहादुर शास्त्री को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के निदेशक संजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर साहिबगंज के लिए रवाना किया।

    जलमार्ग का उपयोग करने से परिवहन लागत में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जलमार्ग के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मल्टी मोडल टर्मिनल, रामनगर से मालवाहक जहाज लाल बहादुर शास्त्री को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के निदेशक संजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर साहिबगंज के लिए रवाना किया।

    इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलमार्ग के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देना है, जिससे न केवल व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी सहायता मिलेगी। जलमार्ग का उपयोग करने से परिवहन लागत में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

    लाल बहादुर शास्त्री जहाज की यह पहला यात्रा नहीं है, बल्कि यह जल परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार के जहाजों का उपयोग किया गया है, लेकिन इस बार की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जलमार्ग के विकास की दिशा में एक नई शुरुआत है।

    इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि जलमार्ग का विकास न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा।

    जलमार्ग के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत जलमार्गों का विकास, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

    इस प्रकार की पहलों से न केवल व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास को भी गति प्रदान करेगा। जलमार्ग के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देने से भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

    इस यात्रा के सफलतापूर्वक संपन्न होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे भविष्य में और अधिक ऐसे प्रयास किए जा सकें। जलमार्ग के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में कई लाभ प्रदान करेगा।

    शुक्रवार को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के निदेशक संजीव कुमार ने मल्टी मोडल टर्मिनल, रामनगर वाराणसी से 294 टन बिरला व्हाइट पुट्टी लेकर लाल बहादुर शास्त्री मालवाहक जहाज को हरी झंडी दिखाकर साहिबगंज के लिए रवाना किया।

    इस अवसर पर आरसी पांडेय, सहायक निदेशक अनुज शर्मा,  विश्व कुमार गुप्ता, अरुण कुमार, अभिषेक कुमार उपाध्याय, जितेन्द्र बंसल, उत्कर्ष पांडेय सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।