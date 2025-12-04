वाराणसी में अनियंत्रित कार कंटेनर को धक्का मारते हुए खंभे और दीवार से टकराई, चालक घायल
वाराणसी-बाबतपुर मार्ग पर काजीसराय बाजार के पास सुबह एक कंटेनर और कार की टक्कर हो गई। ओवरटेक करते समय संतुलन बिगड़ने से कार बिजली के खंभे से टकरा गई। ख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता (बड़ागांव) वाराणसी। थाना क्षेत्र के हरहुआ पुलिस चौकी क्षेत्र के वाराणसी– बाबतपुर मार्ग पर काजीसराय बाज़ार के समीप गुरुवार अल सुबह एक सड़क हादसा हो गया। सुबह लगभग छह बजे कंटेनर और कार में जोरदार टक्कर होने से अफरातफरी मच गई।
टक्कर के बाद कार सड़क से पटरी पार करते हुए सीधे नाले के समीप लगे 11000 वोल्ट के बिजली खंभे से जा टकराई और खंभा टूटकर गिर गया। खंभा और बाउंड्री वॉल से कार रुक गयी बड़ा हादसा होने से बच गया। ग्रामीणों के अनुसार हरहुआ ओवरब्रिज के नीचे से दोनों वाहन बाबतपुर की ओर जा रहे थे।
जैसे ही ओवरब्रिज समाप्त हुआ, कार चालक ने कंटेनर को तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे कंटेनर से सट गयी। कंटेनर चालक ने वाहन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार उसके आगे आ चुकी थी और टक्कर हो गई।
टक्कर के बाद कार नाले की पटरी पर चढ़ गई और बिजली के खंभे को धक्का मारते हुए बाउंड्री वॉल से टकराकर रुक गई।स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों वाहन हरहुआ तरफ से ही आ रहे थे पेट्रोल पंप के करीब कार ने ओवरटेक करने का प्रयास किया था। हादसे के तुरंत बाद कंटेनर चालक वाहन लेकर बाबतपुर की ओर निकल गया।
इस दुर्घटना में कार चालक रामधनी उपाध्याय, पुत्र जगत नारायण उपाध्याय निवासी नरईचा, थाना जंसा, को हल्की चोटें आईं। ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें कार से बाहर निकालकर चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा। उपचार के बाद कार चालक ने अज्ञात कंटेनर चालक के खिलाफ हरहुआ पुलिस चौकी पर लिखित तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।