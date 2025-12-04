जागरण संवाददाता, बैरिया(बलिया)। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर थाना क्षेत्र के चांददियर पुलिस चौकी के निकट यादव नगर के सामने सड़क के पटरी पर खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार गुरुवार की सुबह टकरा गई। इस दुर्घटना में कार चालक अंशु सिंह (32) निवासी वैशाली, बिहार की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

कार में सवार अन्य लोग, जिनमें रोशन कुमार निवासी वैशाली, युवती नेहा राय निवासी कोलकाता, शौकत अली निवासी गाज़ीपुर, केशव निवासी वैशाली, अर्पणा और आरती निवासी कोलकाता शामिल हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को चांददियर पुलिस चौकी के जवानों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आठ वर्षीय बच्ची आरती की भी मृत्यु हो गई।

बैरिया के प्रभारी निरीक्षक विपिन कांत सिंह ने बताया कि कार में सवार लोग वैशाली से बलिया की ओर जा रहे थे। उनकी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह असंतुलित होकर यादव नगर के पास सड़क के पटरी पर खड़े ट्रक से टकरा गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर खड़े ट्रक के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पुलिस ने स्वजन को सूचना दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है।