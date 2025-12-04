Language
    बल‍िया के बैर‍िया में खड़े ट्रक से टकराई कार, दो लोगों की मौत, छह घायल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    बलिया के बैरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और छह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा एक तेज रफ्तार कार ...और पढ़ें

    घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

    जागरण संवाददाता, बैरिया(बलिया)। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर थाना क्षेत्र के चांददियर पुलिस चौकी के निकट यादव नगर के सामने सड़क के पटरी पर खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार गुरुवार की सुबह टकरा गई। इस दुर्घटना में कार चालक अंशु सिंह (32) निवासी वैशाली, बिहार की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    कार में सवार अन्य लोग, जिनमें रोशन कुमार निवासी वैशाली, युवती नेहा राय निवासी कोलकाता, शौकत अली निवासी गाज़ीपुर, केशव निवासी वैशाली, अर्पणा और आरती निवासी कोलकाता शामिल हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायलों को चांददियर पुलिस चौकी के जवानों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आठ वर्षीय बच्ची आरती की भी मृत्यु हो गई।

    बैरिया के प्रभारी निरीक्षक विपिन कांत सिंह ने बताया कि कार में सवार लोग वैशाली से बलिया की ओर जा रहे थे। उनकी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह असंतुलित होकर यादव नगर के पास सड़क के पटरी पर खड़े ट्रक से टकरा गई।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर खड़े ट्रक के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पुलिस ने स्वजन को सूचना दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल परिवारों को प्रभावित करती हैं, बल्कि समाज पर भी गहरा असर डालती हैं। स