वाराणसी में कैंटोनमेंट बोर्ड के आदेश पर आधा दर्जन दुकानों पर चला बुलडोजर
वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड के निर्देश पर, शहर में लगभग छह दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई बोर्ड के आदेशानुसार की गई, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मची रही।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंटोनमेंट बोर्ड के आदेश पर शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने के मामले में आधा दर्जन दुकानों पर शनिवार को बुलडोजर चलाया गया। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों का आवंटन रद किया गया है। पूरा प्रकरण कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके का है।
वाराणसी के सदर बाजार क्षेत्र में एक दुकान में बीते दिनों शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिससे आसपास की आधा दर्जन दुकानों को भी नुकसान पहुँचा। इस घटना के बाद, कैंटोनमेंट बोर्ड ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुकानों का आवंटन रद कर दिया।
उस दिन आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया। हालांकि, आग लगने से दुकानों में काफी नुकसान हुआ था। इस घटना के बाद, कैंटोनमेंट बोर्ड ने सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए दुकानों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया।
बुलडोजर के माध्यम से आधा दर्जन दुकानों को ध्वस्त किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि बोर्ड सुरक्षा को लेकर गंभीर है। हालांकि स्थानीय व्यापारियों में इस कार्रवाई को लेकर चिंता का माहौल है, क्योंकि इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
व्यापारियों का कहना है कि उन्हें उचित नोटिस नहीं दिया गया और अचानक की गई इस कार्रवाई से वे परेशान हैं। वहीं, प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा के लिए आवश्यक था और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।