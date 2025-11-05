Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीलंकाई वाद्य यंत्र की धुन के बीच सारनाथ में निकली भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष शोभायात्रा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    वाराणसी के सारनाथ में मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर के वार्षिकोत्सव पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष की शोभायात्रा निकाली गई। श्रीलकाई वाद्य यंत्रों की धुन और फूलों की वर्षा के साथ, यह यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरी। वियतनामी बौद्ध भिक्षुओं और हजारों अनुयायियों ने भाग लिया, जिसमें श्रीलंकाई नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। शोभायात्रा में 'बुद्धं शरणं गच्छामि' की ध्वनि गूंज रही थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष की शोभायात्रा निकली। जो विभिन्न जगहों से होते हुए वापास बौद्ध मन्दिर परिसर पहुंची।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ स्थित महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर के 94वें वार्षिकोत्सव के तीसरे दिन बुधवार को श्रीलकाई वाद्य यंत्र की धुन व फूलों की बौछार में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष की शोभायात्रा निकली। जो विभिन्न जगहों से होते हुए वापास बौद्ध मन्दिर परिसर पहुची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मन्दिर के विहाराधिपति भिक्षु आर सुमित्ता नन्द थेरो के नेतृत्व में दोपहर 12 30 बजे अस्थि अवशेष को हाथी पर रखे हौदे पर वियतनामी बौद्ध भिक्षु अस्थि अवशेष को लेकर शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में सबसे आगे एक वाहन पर धर्म चक्र मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा उसके बाद तीन रथों पर वियतनामी बौद्ध अनुयायी उसके पीछे हजारों वियतनामी बौद्ध अनुयायी हाथों में फूल व पंचशील झंडा व श्रीलकाई वाद्य यंत्र की धुन पर श्रीलकाई नृत्य करते हुए चल रहे थे।

    उसके बाद हाथी पर रखे बुद्ध अस्थि अवशेष चल रहा था। रास्ते मे वियतनामी बौद्ध अनुयायी फूलों की वर्षा करते चल रहे थे। शोभायात्रा मुख्य चौराहा होते हुए तिब्बती बौद्ध मंदिर, आकाशवाणी तिराहा, चौखंडी स्तूप, संग्रहालय , पुरातात्विक खण्डहर परिसर में धमेख स्तूप की परिक्रमा करते हुए सीधे मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर पहुचा।

    जहां सभी बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर धर्म चक्र सूत्र पाठ किया। इस शोभायात्रा में महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया के महासचिव भिक्षु पी शिबली थेरो, भिक्षु शीलवंश, भिक्षु मैत्री, सजंय मौर्य, प्रवीण श्रीवास्तव, डा चंद्रशेखर सिंह, अनिल सोनकर सहित वियतनामी, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यामार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र,सहित दर्जनों बौद्ध अनुयायी शामिल थे।

    शोभायात्रा में श्रीलंकाई नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र

    अस्थि अवशेष शोभायात्रा में श्रीलंकाई कलाकार अपने पारंपरिक वेशभूषा में श्रीलंकाई वाद्य यंत्र की धुन पर आधा दर्जन महिला श्रीलंकाई नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। शोभायात्रा में आये बौद्ध अनुयायियों ने श्रीलंकाई नृत्य की फोटोग्राफी की। तो किसी ने सेल्फी लिया।


    हजारों वियतनामी हाथों में फूल व पंचशील शोभायात्रा की बढ़ा रही थी शोभा

    सारनाथ में भगवान बुद्ध अस्थि अवशेष की शोभायात्रा में लगभग 5 हजार से अधिक वियतनामी बौद्ध अनुयायियों ने शोभायात्रा में अपने हाथों में वियतनामी फूल व पंचशील झंडा लेकर बुधम शरणम गच्छामि की धुन पर चल रहे थे। जो शोभायात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके साथ पर्यटको ने सेल्फी लिया।