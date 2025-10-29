जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा नदी में बुधवार की दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब गंगा में सैलानियों से भरी एक नाव बेकाबू हो गई और उसमें सवार लगभग 20 सैलानी फंस गए। मौसम की खराबी के कारण, दोपहर करीब डेढ़ बजे तेज हवाओं और बारिश के बीच नाव अनियंत्रित हो गई, जिससे लोग नदी में गिरने लगे। इस स्थिति की जानकारी मिलते ही, देश के विभिन्न हिस्सों से आए यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई।

हालांकि, मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता से पहुंचकर सभी फंसे हुए सैलानियों को सुरक्षित दूसरी नाव में ले जाकर नदी के किनारे छोड़ा, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, अधिकांश यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी सुरक्षा में मदद मिली। लेकिन अचानक मौसम के बिगड़ने और तेज हवाओं के कारण नाव के पलटने की आशंका से सभी में हड़कंप मच गया।

वाराणसी के गंगा घाट और उसकी लहरें हमेशा से काशी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को आकर्षित करती रही हैं। यहां उन्हें प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलता है। इन आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ वाराणसी के बचावकर्मी दिन-रात इन घाटों पर तैनात रहते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया कर संकटग्रस्त जीवन की सुरक्षा करते हैं।

ललिता घाट के सामने 20 सैलानियों को ले जा रही नाव गंगा की तेज धारा में फंस गई और अनियंत्रित हो गई। नाव में सवार सभी सैलानी, जो देश के विभिन्न स्थानों से काशी आए थे, अपने जीवन को संकट में देख मदद की गुहार लगाने लगे। उसी समय, गंगा नदी में गश्त कर रहे एनडीआरएफ के बचावकर्मियों ने फंसे हुए लोगों की स्थिति को गंभीरता से लिया और तुरंत अपनी नावों को उनके पास ले गए। उन्होंने सभी 20 सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकालकर ललिता घाट पर पहुंचाया।