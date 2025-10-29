Language
    वाराणसी में बीच गंगा की धारा में अन‍ियंत्र‍ित हुई नाव, एनडीआरएफ ने 20 लोगों को बचाया

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक नाव अनियंत्रित हो गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाव में सवार 20 लोगों को सुरक्षित बचाया। सभी यात्री सुरक्षित हैं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा नदी में बुधवार की दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब गंगा में सैलानियों से भरी एक नाव बेकाबू हो गई और उसमें सवार लगभग 20 सैलानी फंस गए। मौसम की खराबी के कारण, दोपहर करीब डेढ़ बजे तेज हवाओं और बारिश के बीच नाव अनियंत्रित हो गई, जिससे लोग नदी में गिरने लगे। इस स्थिति की जानकारी मिलते ही, देश के विभिन्न हिस्सों से आए यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई।

    हालांकि, मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता से पहुंचकर सभी फंसे हुए सैलानियों को सुरक्षित दूसरी नाव में ले जाकर नदी के किनारे छोड़ा, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, अधिकांश यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी सुरक्षा में मदद मिली। लेकिन अचानक मौसम के बिगड़ने और तेज हवाओं के कारण नाव के पलटने की आशंका से सभी में हड़कंप मच गया।

    वाराणसी के गंगा घाट और उसकी लहरें हमेशा से काशी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को आकर्षित करती रही हैं। यहां उन्हें प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलता है। इन आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ वाराणसी के बचावकर्मी दिन-रात इन घाटों पर तैनात रहते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया कर संकटग्रस्त जीवन की सुरक्षा करते हैं।

    ललिता घाट के सामने 20 सैलानियों को ले जा रही नाव गंगा की तेज धारा में फंस गई और अनियंत्रित हो गई। नाव में सवार सभी सैलानी, जो देश के विभिन्न स्थानों से काशी आए थे, अपने जीवन को संकट में देख मदद की गुहार लगाने लगे। उसी समय, गंगा नदी में गश्त कर रहे एनडीआरएफ के बचावकर्मियों ने फंसे हुए लोगों की स्थिति को गंभीरता से लिया और तुरंत अपनी नावों को उनके पास ले गए। उन्होंने सभी 20 सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकालकर ललिता घाट पर पहुंचाया।

    एनडीआरएफ के बचावकर्मियों द्वारा किए गए इस त्वरित और दक्षतापूर्ण बचाव कार्य की सभी उपस्थित लोगों ने सराहना की। यह घटना एक बार फिर से यह दर्शाती है कि एनडीआरएफ की टीम किसी भी आपात स्थिति में कितनी तत्परता से कार्य करती है।वाराणसी में गंगा नदी के किनारे सैलानियों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी तत्परता और कुशलता ने आज एक बड़े हादसे को टाल दिया, जिससे सभी सैलानी सुरक्षित रहे। 