जागरण संवाददाता, वाराणसी। राजातालाब थाना क्षेत्र के जख्खिनी पुलिस चौकी अंतर्गत बिरसिंहपुर ग्राम सभा के मिल्कीपुर निवासी भाजपा कार्यकर्ता करण कुमार पटेल को चौकी इंचार्ज सत्यम तिवारी द्वारा मारपीट कर घायल कर देने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजातालाब थाने पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा और निलंबन की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र राय, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या और सेवापुरी विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल मौके पर पहुंचे। उन्होंने डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल, एडीसीपी वैभव बांगर और एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव से वार्ता की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज ने बिना किसी कारण के करण कुमार पटेल के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और पुलिस को इस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए। उन्होंने मांग की कि चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

डीसीपी आकाश पटेल ने धरना स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और कहा कि उन्हें न्याय की आवश्यकता है।

धरना प्रदर्शन के दौरान घायल करण कुमार पटेल भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और वे इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज करेंगे।