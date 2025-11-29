पांच राज्यों में जीत के बाद अब बंगाल में खिलेगा कमल : केशव प्रसाद मौर्या

जागरण संवाददाता, वाराणसी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार के बाद अब बंगाल में कमल खिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई। बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी की सरकार को बदलने का मूड बना चुकी है। मोदी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति पथ पर अग्रसर है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष में विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास शेष है। 2047 अर्थात आजादी के 100 साल में हम विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में होंगे। वर्तमान में आर्थिक विकास का जो आंकड़ा आया है। शुभ संकेत है।