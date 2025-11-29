पांच राज्यों में जीत के बाद अब बंगाल में खिलेगा कमल : केशव प्रसाद मौर्या
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पांच राज्यों में भाजपा की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि इस जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और वे बंगाल में भी कड़ी मेहनत करेंगे। मौर्य ने बंगाल की जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की है ताकि राज्य में राजनीतिक बदलाव लाया जा सके।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार के बाद अब बंगाल में कमल खिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई। बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी की सरकार को बदलने का मूड बना चुकी है। मोदी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति पथ पर अग्रसर है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष में विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास शेष है। 2047 अर्थात आजादी के 100 साल में हम विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में होंगे। वर्तमान में आर्थिक विकास का जो आंकड़ा आया है। शुभ संकेत है।
उत्तर प्रदेश सहित जहां-जहां डबल इंजन की सरकार है सभी योजनाओं का सही ढंग से जमीन पर उतारा जा रहा है। 11 साल के अंदर10 गुना से ज्यादा काम हुआ है। अखिलेश से जुड़े एक सवाल पर कहा कि बिहार में हार के बाद बौखला गए हैं। कफ सिरप मामले में कहा कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर जांच कर रही है। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। एसआईआर के समय बढ़ाने की मांग विपक्ष आयोग से कर रहा है। इस पर आयोग को ही निर्णय लेना है। सरकार से कोई सरोकार नहीं।
