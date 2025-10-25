Language
    सरदार पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस अवसर पर भाजपा पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिनमें सरदार पटेल के जीवन और योगदान को दर्शाया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मूल्यों को बढ़ावा देना है, जिससे देश में एकता का संदेश फैले।

    सरदार पटेल की 150 में जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए कार्यों से काफी प्रभावित हैं। इसीलिए उन्होंने सरदार पटेल की 150 में जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है।

    इस संबंध में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आगामी दिनों में होने वाले विविध कार्यक्रमों के संबंध में शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इस 8 किलोमीटर लंबी दौड़ में समाज के हर वर्ग का प्रतिभाग होगा।

    इसके बाद लगातार विधानसभा स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगे स्कूलों में डिबेट निबंध रंगोली भाषण चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं होंगी। इस पूरे आयोजन को युवा एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

    इस विशाल आयोजन से यह प्रयास होगा कि लोगों में सरदार पटेल के योगदान को सही और विस्तार से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सरदार पटेल के योगदान को पूरी तरह से उजागर नहीं होने दिया। वह चाहे स्वतंत्रता के पूर्व रहा हो या स्वतंत्रता के बाद के कार्य हों।