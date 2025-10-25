सरदार पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए कार्यों से काफी प्रभावित हैं। इसीलिए उन्होंने सरदार पटेल की 150 में जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आगामी दिनों में होने वाले विविध कार्यक्रमों के संबंध में शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। इस 8 किलोमीटर लंबी दौड़ में समाज के हर वर्ग का प्रतिभाग होगा।