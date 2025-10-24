BHU के ट्रामा सेंटर में इस नई पहल से मरीजों को मिलेंगी सुविधाएं, अब इलाज के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के ट्रामा सेंटर में मरीजों का अब ऑनलाइन पर्चा बन सकेगा। गुुरुवार को कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने डिजिटल भुगतान प्रणाली और स्व-सहायता कियोस्क (भोजन एवं पेयजल वेंडिंग मशीन) का शुभारंभ किया। मरीजों एवं उनके स्वजनों को बिल भुगतान एवं पंजीकरण में लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।

यह पहल केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है, जो देश के सबसे व्यस्त ट्रामा केंद्रों में से एक में पारदर्शी, त्वरित एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करती है। कुलपति ने विभिन्न रोगी सेवा क्षेत्रों का निरीक्षण किया एवं चिकित्साकर्मियों से संवाद किया।