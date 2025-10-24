BHU के ट्रामा सेंटर में इस नई पहल से मरीजों को मिलेंगी सुविधाएं, अब इलाज के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन
BHU के ट्रामा सेंटर में एक नई पहल शुरू की गई है। इस नई पहल से मरीजों को इलाज के लिए लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इलाज कराने में आसानी होगी, जिससे समय की बचत होगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के ट्रामा सेंटर में मरीजों का अब ऑनलाइन पर्चा बन सकेगा। गुुरुवार को कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने डिजिटल भुगतान प्रणाली और स्व-सहायता कियोस्क (भोजन एवं पेयजल वेंडिंग मशीन) का शुभारंभ किया। मरीजों एवं उनके स्वजनों को बिल भुगतान एवं पंजीकरण में लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।
यह पहल केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है, जो देश के सबसे व्यस्त ट्रामा केंद्रों में से एक में पारदर्शी, त्वरित एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करती है। कुलपति ने विभिन्न रोगी सेवा क्षेत्रों का निरीक्षण किया एवं चिकित्साकर्मियों से संवाद किया।
ट्रायेज, ब्लड बैंक, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी, आपरेशन थिएटर कांप्लेक्स, हाइपरबेरिक आक्सीजन थैरेपी यूनिट, रेडियोलाजी यूनिट, गहन चिकित्सा इकाइयां, मरीज रसोईघर एवं निर्माणाधीन परियोजनाएं जैसे क्रिटिकल केयर यूनिट एवं आहार गृह का भी अवलोकन किया।
स्वचालित वेंडिंग मशीन से मरीजों को पेयजल एवं खाद्य पदार्थों की स्वच्छ, सुगम और नकदरहित सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर आइएमएस निदेशक प्रो. एसएन संखवार, डीन रिसर्च प्रो. गोपाल नाथ, प्रोफेसर इंचार्ज प्रो. सौरभ सिंह, आदि मौजूद रहे।
