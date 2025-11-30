बीएचयू ट्रॉमा सेंटर देश का पहला लेवल-1 संस्थान बना, जहां ओपीडी रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के ट्रॉमा सेंटर ने ओपीडी में डॉक्टर-दर्ज डिजिटल रिकॉर्डिंग प्रणाली लागू कर देश का पहला लेवल-1 ट्रॉमा संस्थान बनने का गौरव हासिल किया है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम क्षेत्र के सबसे व्यस्त चिकित्सा केंद्रों में रोगी-सेवा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है।

नई व्यवस्था के तहत चिकित्सक अब मरीज का इतिहास, जांच विवरण और उपचार योजना सीधे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) प्लेटफॉर्म पर दर्ज करते हैं। इससे इंतज़ार का समय घटता है, फाइलों के खोने या अपठनीय होने की समस्या समाप्त होती है और पिछले रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। रियल-टाइम डेटा शेयरिंग से ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी और पुनर्वास विभागों के बीच समन्वय भी तेज हुआ है।