बीएचयू में छात्रा की कार्डियक अरेस्ट से मौत, लापरवाही का आरोप लगाकर छात्राओं ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा प्राची सिंह की छात्रावास में तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई। साथी छात्राओं ने सूचना वार्डन को दी। छात्राओं का कहना है कि प्राची को अस्पताल ले जाने में लापरवाही बरती गई। इसके कारण छात्राओं ने गुरुवार को शाम महिला महाविद्यालय गेट पर धरना शुरू कर दिया।

मुख्य द्वार बंद करने का प्रयास किया गया लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। महिला महाविद्यालय से बाहर जा रहे कर्मचारियों को भी छात्राओं ने रोक लिया था। सड़क पर धरना शुरू किए जाने के कारण कोई भी अधिकारी महिला महाविद्यालय में प्रवेश बाधित रहा।

प्राची महिला महाविद्यालय के स्वास्तिक कुंज छात्रावास के कमरा नंबर 66 में रहती थी। वह प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की छात्रा थी। वह सुबह क्लास करने जा रही थी, वनस्पति विज्ञान विभाग के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। वहां से उसे एंबुलेंस से सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आपात चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

पुलिस की सूचना पर स्वजन आ गए हैं और शव को मोर्चरी हाउस में रखवाया गया। धरने पर बैठी आक्रोशित छात्राएं अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहीं थीं। हालांकि, जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि छात्रा की तबीयत खराब होने पर उसे करीब 10 मिनट में अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक जांच में कार्डियक अरेस्ट आया था, अस्पताल में उसे सीपीआर भी किया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।