बीएचयू में रोजगार मेले का आयोजन, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर मंथन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह में आयोजित रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों के वितरण समारोह का उद्घाटन ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने किया।

रोजगार मेले का आयोजन शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह बीएचयू में सुबह नौ बजे हुआ तो व‍िशेषज्ञों ने मेधाओं के आगे आने के ल‍िए व‍िशेष प्रयास क‍िए जाने की आवश्‍यकता पर जोर द‍िया।

इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करना है। समारोह में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जो उनके करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के आयोजनों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।