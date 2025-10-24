बीएचयू में रोजगार मेले का आयोजन, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर मंथन
विशेषज्ञों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया और युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाने के लिए काम कर रही है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह में आयोजित रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों के वितरण समारोह का उद्घाटन ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने किया।
रोजगार मेले का आयोजन शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह बीएचयू में सुबह नौ बजे हुआ तो विशेषज्ञों ने मेधाओं के आगे आने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करना है। समारोह में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जो उनके करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के आयोजनों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वक्ताओं ने अपने आनलाइन संबोधन में युवाओं से अपील किया कि वे अपने कौशल को विकसित करें और देश की प्रगति में योगदान दें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में चयनित होना एक बड़ी उपलब्धि है और इसे एक जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए।
वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार, यह रोजगार मेला न केवल नौकरी पाने का अवसर है, बल्कि युवाओं के लिए एक नई दिशा भी प्रदान करता है।
इस अवसर पर आइआइटी के निदेशक प्रो. अमित पात्रा, कुलपति प्रो. अजित चतुर्वेदी, प्रीति अग्रवाल, निदेशक पोस्टल सर्विसेस और डिप्टी कमांडेंट भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम को आनलाइन संबोधित करेंगे।
