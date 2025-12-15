जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिन्‍दू विश्‍वविद्यालय के दंत चिकित्‍सा विज्ञान संकाय में कार्यरत प्रोफेसर डा. अखिलेश सिंह को ''जिनवाला रनर अप ट्रॉफी'' से सम्‍मानित किया गया है। यह सम्‍मान उन्‍हें 13 दिसंबर को विशाखापटनम् में आयोजित एसोसिएशन आफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जंस आफ इंडिया के 49वें वार्षिक सम्‍मेलन में प्रतिनिधि पुरस्‍कार पत्र श्रेणी में द्वितीय स्‍थान प्राप्‍त करने के लिए दिया गया। 'जिनवाला रनर अप ट्रॉफी' इस संगठन का सर्वोच्‍च सम्‍मान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने इस सम्‍मेलन में ''मुख कैंसर में रोगसूचक मार्कर के रूप में न्‍यूक्लियर एन्‍कोडेड माइटोकांड्रियल जीन की विभेदक अभिव्‍यक्ति का अन्‍वेषण'' विषय पर अपना शोध प्रस्‍तुत किया, जिसे उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा सराहा गया। यह शोध बीएचयू के इंस्‍टीट्यूट आफ साइंस के आणविक एवं मानव अनुवांशिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राजेश सिंह के सहयोग से किया गया था।

सम्मानित किए जाने के साथ ही प्रो. अखिलेश को सत्र 2025-26 के लिए एसोसिएशन आफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जंस आफ इंडिया की कार्यकारी समिति का सदस्‍य भी चुना गया है, जो एक प्रतिष्ठित पद है। अपने सराहनीय कार्यों और शोधों के लिए प्रोफेसर अखिलेश अब तक देश-विदेश में दर्जनभर से अधिक सम्‍मानित पुरस्‍कार हासिल कर चुके हैं।