बीएचयू के प्रोफेसर अखिलेश सिंह को ''जिनवाला ट्रॉफी'' से सम्मानित किया गया
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के प्रोफेसर अखिलेश सिंह को ''जिनवाला ट्रॉफी'' से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सिंह, जो दर्शनशास्त्र एवं संस्कृत के व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय में कार्यरत प्रोफेसर डा. अखिलेश सिंह को ''जिनवाला रनर अप ट्रॉफी'' से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 13 दिसंबर को विशाखापटनम् में आयोजित एसोसिएशन आफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जंस आफ इंडिया के 49वें वार्षिक सम्मेलन में प्रतिनिधि पुरस्कार पत्र श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए दिया गया। 'जिनवाला रनर अप ट्रॉफी' इस संगठन का सर्वोच्च सम्मान है।
प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने इस सम्मेलन में ''मुख कैंसर में रोगसूचक मार्कर के रूप में न्यूक्लियर एन्कोडेड माइटोकांड्रियल जीन की विभेदक अभिव्यक्ति का अन्वेषण'' विषय पर अपना शोध प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा सराहा गया। यह शोध बीएचयू के इंस्टीट्यूट आफ साइंस के आणविक एवं मानव अनुवांशिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राजेश सिंह के सहयोग से किया गया था।
सम्मानित किए जाने के साथ ही प्रो. अखिलेश को सत्र 2025-26 के लिए एसोसिएशन आफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जंस आफ इंडिया की कार्यकारी समिति का सदस्य भी चुना गया है, जो एक प्रतिष्ठित पद है। अपने सराहनीय कार्यों और शोधों के लिए प्रोफेसर अखिलेश अब तक देश-विदेश में दर्जनभर से अधिक सम्मानित पुरस्कार हासिल कर चुके हैं।
प्रोफेसर अखिलेश सिंह का यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि यह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। उनके शोध कार्यों से चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खुलता है, जो आने वाले समय में मुख कैंसर के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।