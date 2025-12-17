बीएचयू कराएगा सिविल सेवा की तैयारी, छात्रों को मिलेगी निश्शुल्क कोचिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू के डा. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) ने सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीय और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की निश्शुल्क कोचिंग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह योजना डा. अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रयास से आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। यूपीएससी और एसपीएससी की ग्रुप ए परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा दी जाएगी। 100 सीटों पर प्रवेश होगा। 12 माह कोर्स अवधि होगी। 10 जनवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आफलाइन लिखित परीक्षा होगी। चयन पूरी तरह से प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित अंतिम मेरिट सूची के माध्यम से होगा।

उम्मीदवारों के लिए सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय आठ लाख प्रति वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। उम्मीदवार को योजना का लाभ प्राप्त करते समय स्नातक स्तर का कोर्स पूरा कर लेना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को डा. अंबेडकर फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा मासिक भुगतान किया जाएगा।

स्थानीय छात्र को पांच हजार रुपये, बाहरी छात्र को चार हजार रुपये प्रति माह मिलेगा। सामान्य अध्ययन (इतिहास, राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र, भूगोल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, करंट अफेयर्स), रीजनिंग और एनालिटिकल एप्टीट्यूड, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी समेत कई पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं।