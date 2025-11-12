Language
    बीएचयू डॉक्टर का अमेरिका में इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए चयन

    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:52 PM (IST)

    काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के एक डॉक्टर को अमेरिका में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए चुना गया है। यह बीएचयू और चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह फेलोशिप डॉक्टर को अमेरिका में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का अवसर प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी। इस चयन से बीएचयू का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है।

     डॉ. संजय यादव को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित एओ इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए चुना गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आईएमएस बीएचयू के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉ. संजय यादव को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित एओ इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम उत्कृष्ट युवा सर्जनों को मान्यता देता है और उन्हें ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा केयर में अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

    ऑर्थोपेडिक पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले एक समर्पित पेशेवर डॉ. यादव, इस क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ कई महीने सहयोग करेंगे। यह फेलोशिप उन्हें नवीन शल्य चिकित्सा तकनीकों और अत्याधुनिक अनुसंधान की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी जिसका उपयोग भारत में रोगियों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

    एओ फाउंडेशन ट्रॉमा और ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी है, का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। डॉ. यादव का चयन न केवल उनके असाधारण नैदानिक कौशल को दर्शाता है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आईएमएस बीएचयू की बढ़ती प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है।

    डॉ. यादव ने इस अवसर के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे इस फ़ेलोशिप के लिए चुने जाने पर गर्व है। यह क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखने और उस ज्ञान को देश में मरीज़ों की देखभाल को बेहतर बनाने में लागू करने का एक अद्भुत अवसर है।"