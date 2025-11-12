बीएचयू डॉक्टर का अमेरिका में इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए चयन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आईएमएस बीएचयू के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉ. संजय यादव को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित एओ इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम उत्कृष्ट युवा सर्जनों को मान्यता देता है और उन्हें ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा केयर में अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑर्थोपेडिक पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले एक समर्पित पेशेवर डॉ. यादव, इस क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ कई महीने सहयोग करेंगे। यह फेलोशिप उन्हें नवीन शल्य चिकित्सा तकनीकों और अत्याधुनिक अनुसंधान की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी जिसका उपयोग भारत में रोगियों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

एओ फाउंडेशन ट्रॉमा और ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी है, का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। डॉ. यादव का चयन न केवल उनके असाधारण नैदानिक कौशल को दर्शाता है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आईएमएस बीएचयू की बढ़ती प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है।