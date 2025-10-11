बीएचयू में देर रात बिड़ला चौराहे पर छात्रों का हंगामा, सुरक्षाकर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप
वाराणसी के बीएचयू में सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच विवाद हो गया। सुरक्षाकर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगने के बाद छात्र बिड़ला चौराहे पर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर छात्रों ने पथराव भी किया। पुलिस के हस्तक्षेप और जांच के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की जांच का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के बिरला चौराहे पर शुक्रवार की आधी रात को छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। सुरक्षाकर्मियों द्वारा दो छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार की सूचना मिलने पर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्कता से थोड़ी देर में बवाल पर काबू पा लिया गया।
छात्रों ने बताया कि विवाद की शुरुआत कोने के बाद देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हो गए और बिरला चौराहे पर नारेबाजी करने लगे। प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन छात्र कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।
बताया कि स्थिति उस समय और भी गंभीर हो गई जब छात्रों ने ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया। हालात को बिगड़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। भेलूपुर एसीपी गौरव कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की।
उन्होंने रात में ही इस बाबत निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस और प्रॉक्टोरियल टीम ने देर रात तक स्थिति पर नजर बनाए रखी। हालांकि पथराव के दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
प्रॉक्टोरियल टीम ने बताया कि रात करीब 12 बजे कुछ छात्र सड़क पर खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। जब हॉस्टल लौटने के लिए उनको कहा गया तो सभी विरोध करने लगे। इस बीच, माहौल गरमाता चला गया और कई अन्य छात्र भी बाहर निकल आए।
विवाद के बीच बिरला चौराहे पर चारों ओर ईंट-पत्थर बिखरे पड़े थे। रात में मौके पर पुलिसकर्मी हेलमेट और प्रोटेक्टर के साथ सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को तैनात रहे तो चीफ प्रॉक्टर प्रो. शिव प्रकाश सिंह भी हालात पर नजर बनाए रहे।
इस घटना ने विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा और छात्रों के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। छात्रों की मांग है कि सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।