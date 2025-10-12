BHU का हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन, कुलपति ने दी बधाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की स्थिति को विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयासों का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बीएचयू की रैंकिंग में सुधार यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित है। इसके लिए संसाधनों में वृद्धि और नई पहलों का कार्य किया जा रहा है।

प्रो. चतुर्वेदी ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के प्रयासों को उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बीएचयू परिवार के सभी सदस्यों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और इसे उनके सामूहिक परिश्रम और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2025 में जहां विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर 11वें स्थान पर था, वहीं 2026 की रैंकिंग में बीएचयू ने देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बीएचयू ने पिछले वर्ष की 600-800 श्रेणी की तुलना में इस वर्ष 501-600 श्रेणी में स्थान बनाया है।

विश्वविद्यालय ने शिक्षण गुणवत्ता, शोध वातावरण और शोध गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है। बीएचयू के कुल स्कोर में भी वृद्धि हुई है, जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विशेष रूप से, बीएचयू ने शिक्षण में 48.7 से 49.9, अनुसंधान वातावरण में 17.9 से 18.0, और अनुसंधान गुणवत्ता में 65.9 से 67.8 के अंकों में सुधार दर्ज किया है। यह विश्वविद्यालय के नवाचार, प्रभावशाली अनुसंधान और वैश्विक सहभागिता के प्रति निरंतर समर्पण को दर्शाता है।

इस उपलब्धि से स्पष्ट होता है कि बीएचयू अपने शिक्षण और अनुसंधान के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुलपति प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि यह रैंकिंग न केवल विश्वविद्यालय की मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का भी प्रतीक है। बीएचयू की यह सफलता न केवल विश्वविद्यालय के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।