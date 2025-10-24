नीति आयोग की अगुवाई में, 'सर्वोत्तम अभ्यास' पर सम्मेलन, उत्तरी क्षेत्र के छह राज्यों के अधिकारियों की रही भागीदारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नीति आयोग के एडीशनल सेक्रेटरी रोहित कुमार ने कहा कि देश के नार्थ रीजन के कई जिलों में विकास के अच्छे कार्य हुए हैं। गांव तक पाइप लाइन से पानी पहुंच रहा है। लेकिन इसकी शुद्धता लंबे समय तक बनाए रखना चुनौती है। अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सरकार की यही चाहत है कि विकास कार्यक्रम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

नीति आयोग की अध्यक्षता में सर्वोत्तम अभ्यास (बेस्ट प्रैक्टिसेज) पर वाराणसी के होटल हिल्टन में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को एडिशनल सेक्रेटरी संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में देश के उत्तरी क्षेत्र (नार्थ रीजन) के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों के 74 जिलाधिकारी, सीडीओ की भागीदारी रही।

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के स्वागत के बाद सत्र प्रारंभ हुआ। चार स्तर में आयोजित इस सम्मेलन में नीति आयोग के एडीशनल सेक्रेटरी ने सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिसेज के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कहा कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि हेल्थ एंड पोषण, शिक्षा एवं कौशल संवर्धन, कृषि एवं जल स्रोत , बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास विषय पर अच्छे हुए कार्य के बारे में अधिकारी जानें।

सीख लें और आगे बढ़े। तकनीकी स्तर में जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोड ब्लाक के एडीएम ने हेल्थ एंड पोषण पर उल्लेखनीय कार्य को रखा। बताया कि पहाड़ी इलाकों में जन्म लेने वाले बच्चों को औसत से कम वजन बहुत बड़ी समस्या है। इस स्थित में आंगनबाड़ी को ट्रेंड कर पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश की गई। एक एक गर्भवती महिला को चिह्नित किया गया। मानीटरिंग की गई। संपूर्ण आहार उपलब्ध कराया गया। नतीजा 33 प्रतिशत से जीरो पर यह आंकड़ा आ गया। अब इस ब्लाक के बच्चे हेल्दी बेबी कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं।