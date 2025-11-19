जागरण संवाददाता, वाराणसी। डीसीपी वरूणा जोन प्रमोद कुमार को मिली सूचना के आधार पर एसीपी रोहनियां संजीव शर्मा और रोहनियां थाना प्रभारी राजू सिंह की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद किया गया। पकड़े गए सीरप की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

यह गोदाम एक जिम के नीचे स्थित था और इसे किसी महिला प्रधान के पति का बताया जा रहा है। डीसीपी वरूणा ने बताया कि इस मामले में ड्रग विभाग और ANTF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच-पड़ताल में जुटी हुई है। कोडीन आधार‍ित इस उत्‍पाद की जांच की जा रही है।

पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि अवैध ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम जारी है। कफ सीरप का अवैध व्यापार स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, और इस प्रकार की कार्रवाई से समाज में जागरूकता बढ़ेगी।