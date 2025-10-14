सियालदाह-जम्मूतवी हमसफर एक्सप्रेस में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, वाराणसी कैंट स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने की पूछताछ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट स्टेशन पर सियालदाह-जम्मूतवी हमसफर एक्सप्रेस से जीआरपी ने मंगलवार को एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ अनधिकृत रूप से भारत की सीमा में दाखिल होने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एटीएस, आइबी, रेलवे इंटेलिजेंस और एलआइयू ने बांग्लादेशी युवक से पूछताछ की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवक की पहचान बांग्लादेश के लालमोनीहाट जिला बेनापोल निवासी 19 वर्षीय हाकिम के रूप में हुई। उसके पिता का नाम मोहम्मद लाशिद है। उसके पास रेल टिकट नहीं मिला। पूछताछ में हाकिम ने बताया कि उसके पिता रिक्शा चलाते हैं। भारत में रोजी रोटी कमाने के लिए उसने मिलन नामक व्यक्ति को 20 हजार टका (बांग्लादेश करंसी) दिया था, जिसके बाद मिलन ने उसको दिल्ली बिलाया था।