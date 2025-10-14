Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सियालदाह-जम्मूतवी हमसफर एक्सप्रेस में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, वाराणसी कैंट स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने की पूछताछ

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:50 PM (IST)

    वाराणसी कैंट स्टेशन पर सियालदाह-जम्मूतवी हमसफर एक्सप्रेस से जीआरपी ने एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। उस पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है, जिसके तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एटीएस, आईबी और रेलवे इंटेलिजेंस जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट स्टेशन पर सियालदाह-जम्मूतवी हमसफर एक्सप्रेस से जीआरपी ने मंगलवार को एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ अनधिकृत रूप से भारत की सीमा में दाखिल होने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एटीएस, आइबी, रेलवे इंटेलिजेंस और एलआइयू ने बांग्लादेशी युवक से पूछताछ की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक की पहचान बांग्लादेश के लालमोनीहाट जिला बेनापोल निवासी 19 वर्षीय हाकिम के रूप में हुई। उसके पिता का नाम मोहम्मद लाशिद है। उसके पास रेल टिकट नहीं मिला। पूछताछ में हाकिम ने बताया कि उसके पिता रिक्शा चलाते हैं। भारत में रोजी रोटी कमाने के लिए उसने मिलन नामक व्यक्ति को 20 हजार टका (बांग्लादेश करंसी) दिया था, जिसके बाद मिलन ने उसको दिल्ली बिलाया था।

    वह 12 अक्टूबर को बेनोपोल (बांग्लादेश) स्टेशन से मालगाड़ी में चढ़ गया। हरदासपुर बार्डर से भारतीय सीमा में प्रवेश किया। वहां से सियालदाह स्टेशन से गाड़ी संख्या 22317 हमसफर एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि हमसफर एक्सप्रेस के टीटीई ने जीआरपी को संदिग्ध युवक को सौंपा है। उससे कई सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं।