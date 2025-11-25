Varanasi-Saharanpur Train: 28 नवंबर से चलेगी वाराणसी-सहारनपुर स्पेशल ट्रेन, देखें टाइमिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेल प्रशासन ने बनारस स्टेशन से सहारनपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरे लगाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार गाड़ी संख्या -04551 बनारस - सहारनपुर स्पेशल ट्रेन 28 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन बनारस से दोपहर दो बजे प्रस्थान करेगी।

यह ट्रेन वाया जंघई, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली, आलमनगर, हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली एवं मुरादाबाद के रास्ते अगले दिन सुबह सात बजे सहारनपुर स्टेशन पहुंचेगी।

इसके पूर्व 25 नवंबर को सहारनपुर स्टेशन गाड़ी संख्या -04552 सहारनपुर - बनारस स्पेशल ट्रेन को दोपहर दो बजे रवाना किया गया था, जो दूसरे दिन सुबह सात बजे बनारस स्टेशन आएगी। इस ट्रेन में साधारण द्वितीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के 12 तथा एसएलआर के दो सहित 18 कोच लगाए गए हैं।