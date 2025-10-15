Language
    व‍िदेशों में साड़ी की बढ़ती लोकप्रियता, दूतावास के प्रयास से आयरलैंड में साड़ी महोत्सव का आयोजन

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    बनारसी साड़ी की लोकप्रियता विदेशों में बढ़ रही है। आयरलैंड में भारतीय दूतावास के सहयोग से एक साड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य बनारसी साड़ी की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना था। दूतावास के प्रयास से बनारसी साड़ी को नई पहचान मिली है।

    बनारसी साड़ी का क्रेज व‍िदेशों तक प्रसार‍ित करने में दूतावासों की भी अहम भूम‍िका है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारसी साड़ी का क्रेज व‍िदेशों तक प्रसार‍ित करने में दूतावासों की भी अहम भूम‍िका है। इस बार आयरलैंड में भारतीय महिलाओं और राजदूतावास द्वारा स्वदेशी और एक-भारत-श्रेष्ठ-भारत की भावना को प्रदर्शित करते हुए 20 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले साड़ी महोत्सव का आयोजन क‍िया गया। 

    इस आयोजन में आयरिश संसद की अध्यक्ष वेरोना मर्फी भी डबलिन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित साड़ी महोत्सव में मौजूद रहीं। 1 अक्टूबर, 2025 को डबलिन में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित साड़ी महोत्सव में आयरिश संसद की वेरोना मर्फी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वदेशी और मेक इन इंडिया की भावना को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था।

    वेरोना मर्फी दिसंबर 2024 में आयरलैंड की संसद की अध्यक्ष चुनी गईं थीं। वे आयरिश संसदीय इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं। यह कार्यक्रम आयरिश संसद के किसी अध्यक्ष द्वारा भारतीय दूतावास में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का पहला अवसर था।

    मर्फी की उपस्थिति ने भारत और भारतीय समुदाय के प्रति एक असाधारण सद्भावना का सन्देश दिया। डबलिन में विदेशी राजदूतावासों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्पीकर जैसे सर्वोच्च आयरिश गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति बहुत कम होती है। भारतीय समुदाय इस बात से विशेष रूप से अभिभूत था कि माननीय अध्यक्ष मर्फी स्वयं साड़ी पहनकर आई थीं।

    यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, जिसमें आभासी मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ, व्यक्तिगत व्याख्यान और फैशन तथा आधुनिक साड़ी की डिज़ाइन में नवाचार के प्रदर्शन शामिल थे। इन माध्यमों से भारतीय साड़ियों की अविश्वसनीय समृद्धि और विविधता को उजागर किया गया, जिसमें उपयोग के कपड़े, बुनाई तकनीक, डिज़ाइन और विभिन्न प्रकार की साड़ियों से जुड़ी विशिष्ट क्षेत्रीय, ग्रामीण और आदिवासी परंपराओं और कहानियों को दर्शाया गया।

    स्थानीय उपलब्धता की सीमाओं के बावजूद, इस प्रदर्शनी में भारत के 20 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली साड़ियों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित आयरिश प्रभावशाली महिलाओं, राजनयिक समुदाय के प्रतिनिधियों और सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय भारतीय समुदाय की प्रमुख महिलाओं ने भाग लिया।

    यह पूरी तरह से महिलाओं का भारतीय सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार का प्रयास था। कार्यक्रम की अवधारणा, समन्वय और क्रियान्वयन भारतीय राजदूत की पत्नी श्रीमती रीति मिश्र और आयरलैंड में दूतावास की महिला अधिकारियों तथा भारतीय प्रवासियों की महिलाओं द्वारा स्वैच्छिक और निःशुल्क सेवा के रूप में किया गया। मर्फी ने आयोजिका महिलाओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी सौंपे।