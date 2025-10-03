क्रिप्टो करेंसी विज्ञापन में बनारस को शामिल न करने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने बनारसी पान के साथ प्रतिक्रिया दी। कॉइन डीसीएक्स ने अपने विज्ञापन में अन्य शहरों के व्यंजनों को दिखाया पर बनारस को छोड़ दिया। इस पर बनारसियों ने पान के साथ क्रिप्टो करेंसी की तुलना की।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंटरनेट मीड‍िया पर क्र‍िप्‍टो करेंसी के व‍िज्ञापन को लेकर एक पोस्‍ट तेजी से वायरल हो रही है। इस व‍िज्ञापन में "चार शहर, अनगिनत स्वाद, एक साझा क्रिप्टो यात्रा के साथ ही क्या आपने अभी तक आपके पड़ोस में हमारे बिलबोर्ड देखे हैं?" का संदेश ल‍ि‍ए कॉइन डीसीएक्‍स ने चार शहरों में बनारस को छोड़ दिया। इस पर बनारसी लोगों ने बनारसी पान को पोस्‍टर पर च‍ि‍पका दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कॉइन डीसीएक्‍स भारत में क्र‍िप्‍टो करेंसी ट्रेड‍िंग का एक प्रमुख प्‍लेटफार्म है, जिसके ब्रांड अंबेसडर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर हैं। इस प्‍लेटफार्म ने क्र‍िप्‍टो करेंसी ट्रेड‍िंग के प्रचार के लिए बनारसी पान को छोड़कर इंदौर का पोहा, बेंगलुरू का मसाला डोसा, अहमदाबाद का जलेबी फाफड़ा और पुणे का जंजनि‍त मिसल का टेस्‍ट ब‍िलबोर्ड साझा किया था।

Four cities. Countless flavours. One shared crypto journey.

Spotted our billboards in your neighbourhood yet?#CryptoIsPopular #CoinDCX pic.twitter.com/uTaz4ZcrpA — CoinDCX : India Ka Crypto Coach (@CoinDCX) October 2, 2025 हालांकि, बनारस का ब‍िलबोर्ड म‍िस‍िंग होने पर यूजर्स ने वर्चुअल बोर्ड बनाकर बनारसी पान की क्र‍िप्‍टो करेंसी की लोकप्र‍ियता की तुलना शुरू कर दी। इसके अलावा प्रयागराज सहित अन्य प्रमुख शहरों में भी लोगों ने क्र‍िप्‍टो ट्रेड‍िंग के बारे में अपनी राय जाहिर की है। यह प्‍लेटफार्म देश में क्र‍िप्‍टो ट्रेड‍िंग के लिए प्रचार कर लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है।

इस क्रम में प्‍लेटफार्म ने एक पोस्‍ट जारी कर लोगों से सवाल किया है। बनारसी लोग महानगरों की बातों में काशी को जोड़कर मौज लेने लगे हैं। अन्य यूजर्स भी इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और देश में क्र‍िप्‍टो करेंसी के भव‍िष्‍य को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं।

बनारस के लोगों ने इस अवसर को अपने तरीके से भुनाया है। उन्होंने अपने सांस्कृतिक प्रतीक बनारसी पान को इस व‍िज्ञापन में शामिल कर एक अनूठा संदेश दिया है। यह न केवल बनारस की पहचान को दर्शाता है, बल्कि क्र‍िप्‍टो करेंसी के प्रति स्थानीय लोगों की रुचि को भी उजागर करता है।

इस प्रकार, कॉइन डीसीएक्‍स का यह प्रयास न केवल क्र‍िप्‍टो करेंसी के प्रचार का एक हिस्सा है, बल्कि यह बनारस की सांस्कृतिक धरोहर को भी एक नई पहचान देने का माध्यम बन रहा है। इस तरह के व‍िज्ञापन से यह स्पष्ट होता है कि कैसे डिजिटल युग में पारंपरिक चीजों को भी एक नया रूप दिया जा सकता है।