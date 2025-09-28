दिल्ली में बनारसी इश्क और आद्या काशी फाउंडेशन का समाज सेवा के लिए सम्मान

नई द‍िल्‍ली में आद्या काशी फाउंडेशन और बनारसी इश्क फाउंडेशन ट्रस्ट को दिल्ली में समाज सेवा के लिए राज्य और जिला स्तर के पुरस्कार मिले। बनारसी इश्क के रोहित कुमार साहनी को रक्तदान में उत्कृष्ट सेवा के लिए NIFAA State Youth Award मिला जिसमें 10 हजार रुपये की राशि भी शामिल है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आद्या काशी फाउंडेशन और बनारसी इश्क फाउंडेशन ट्रस्ट को दिल्ली में राज्य और जिला स्तर के पुरस्कार से नवाजा गया है। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बनारसी इश्क के फाउंडर रोहित कुमार साहनी को दिल्ली के भारत मण्डपम में रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए NIFAA State Youth Award से सम्मानित किया गया है। इस राज्य स्तरीय सम्मान के साथ उन्हें 10 हजार रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है।

वहीं, बनारस की नेहा दुबे, फाउंडर आद्या काशी फाउंडेशन, को World Record of Excellence England & Young Community Champion Award से सम्मानित किया गया। नेहा दुबे गरीबों की शिक्षा और ब्लड डोनेशन के कार्य में सक्रियता से लगी हुई हैं। वे 12 ऐसी बच्चियों की शिक्षा को भी एडॉप्ट कर पढ़ाती हैं, जिनके परिवार वाले पढ़ाई के लिए सक्षम नहीं हैं या उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते।

यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि उन सभी साथियों और सहयोगियों की प्रतिबद्धता और सहयोग का प्रमाण है, जिन्होंने निरंतर विश्वास, प्रेरणा और समर्थन के साथ इस सेवा यात्रा को आगे बढ़ाया। बनारसी इश्क फाउंडेशन और आद्या काशी फाउंडेशन का मानना है कि रक्तदान केवल जीवनदान नहीं, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म है।

इन पुरस्कारों ने दोनों संस्थाओं और उनके सदस्यों को समाज सेवा के कार्यों को और भी व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। यह सम्मान न केवल उनके कार्यों की मान्यता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

बनारसी इश्क फाउंडेशन और आद्या काशी फाउंडेशन के सदस्यों ने इस अवसर पर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज सेवा का यह कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है।