    Indigo Crisis: व‍िमान रद होने के बाद ट्रेन चलाने की घोषणा के एक घंटे में ही फुल हो गईं मुम्बई की सभी सीटें, सभी श्रेणियों में वेटिंग

    By Anoop AgrahariEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बनारस से लोकमान्य तिलक टर्मिनल और आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। बना ...और पढ़ें

    इस ट्रेन में विभिन्न श्रेणियों के कोच उपलब्ध हैं।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। विमान यात्रियों के समक्ष उत्पन्न संकट में राहत देने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने बनारस स्टेशन से रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

    जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार गाड़ी संख्या 01082 बनारस- लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स स्पेशल बनारस से शाम 7.40 बजे प्रस्थान कर वाराणसी से 08.05 बजे, मिर्जापुर से 21.50 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन प्रयागराज छिवकी 01:17 बजे, मानिकपुर से 03:50 बजे, सतना से 04:57 बजे, मैहर से 05:27 बजे, कटनी से 06:30 बजे, जबलपुर से 08:30 बजे, नरसिंहपुर से 10:04 बजे, पिपरिया रेलवे स्टेशन से 11:18 बजे, खण्डवा से 18:04 बजे, भुसावल से 20:20 बजे बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन नासिक से 00:29 बजे, कल्याण से 04:44 बजे प्रस्थान कर 06:25 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पहुँचेगी।

    इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 , वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी के 02, शयनयान श्रेणी के 05, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04, एस.एल.आर. डी. के 01 , जनरेटर श लैगेज यान के 01 कोचों सहित कुल 21 एलएचबी कोच लगाये जायेंगे।


    दिल्ली के यात्रियों को भी मिलेगी सुविधा:

    गाड़ी संख्या 02559 बनारस -आनन्द विहार टर्मिनल्स स्पेशल 07 दिसम्बर रविवार को बनारस से रात 08:15 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 09:28 बजे, प्रयागराज जं से 11:20 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन गोविन्दपुरी से 02:20 बजे, गाजियाबाद से 09.45 बजे प्रस्थान के 10.30 बजे आनन्द विहार टर्मिनल्स पहुँचेगी। इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 ,वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी के 02, शयनयान श्रेणी के 05, सामान्य श्रेणी के 04 एस.एल.आर. डीके 01 , जनरेटर सह लैगेज यान के 01 कोचों सहित कुल 21 एलएचबी कोच लगाये जायेंगे।

    बुकिंग खुलते ही एलटीटी स्पेशल की सीटे फुल :

    पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर शाम 4.15 बजे घोषित बनारस - एलटीटी स्पेशल ट्रेन की बुकिंग शुरू होते ही एक घंटे में पूरी सीटें फुल।

    वेटिंग सूची:-

    - इकोनॉमी एसी श्रेणी में चार वेटिंग
    - थर्ड एसी में 55 वेटिंग
    - सेकेंड एसी में 13 वेटिंग
    - स्लीपर श्रेणी में 102 वेटिंग
    - फर्स्ट एसी श्रेणी में तीन वेटिंग