जागरण संवाददाता, वाराणसी। विमान यात्रियों के समक्ष उत्पन्न संकट में राहत देने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने बनारस स्टेशन से रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार गाड़ी संख्या 01082 बनारस- लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स स्पेशल बनारस से शाम 7.40 बजे प्रस्थान कर वाराणसी से 08.05 बजे, मिर्जापुर से 21.50 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन प्रयागराज छिवकी 01:17 बजे, मानिकपुर से 03:50 बजे, सतना से 04:57 बजे, मैहर से 05:27 बजे, कटनी से 06:30 बजे, जबलपुर से 08:30 बजे, नरसिंहपुर से 10:04 बजे, पिपरिया रेलवे स्टेशन से 11:18 बजे, खण्डवा से 18:04 बजे, भुसावल से 20:20 बजे बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन नासिक से 00:29 बजे, कल्याण से 04:44 बजे प्रस्थान कर 06:25 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पहुँचेगी।

इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 , वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी के 02, शयनयान श्रेणी के 05, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 04, एस.एल.आर. डी. के 01 , जनरेटर श लैगेज यान के 01 कोचों सहित कुल 21 एलएचबी कोच लगाये जायेंगे।



दिल्ली के यात्रियों को भी मिलेगी सुविधा: गाड़ी संख्या 02559 बनारस -आनन्द विहार टर्मिनल्स स्पेशल 07 दिसम्बर रविवार को बनारस से रात 08:15 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 09:28 बजे, प्रयागराज जं से 11:20 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन गोविन्दपुरी से 02:20 बजे, गाजियाबाद से 09.45 बजे प्रस्थान के 10.30 बजे आनन्द विहार टर्मिनल्स पहुँचेगी। इस गाड़ी में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 ,वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी के 02, शयनयान श्रेणी के 05, सामान्य श्रेणी के 04 एस.एल.आर. डीके 01 , जनरेटर सह लैगेज यान के 01 कोचों सहित कुल 21 एलएचबी कोच लगाये जायेंगे।