जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई द‍िल्ली में लाल क‍िले के पास सोमवार की शाम हुए धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट रात से ही घोष‍ित कर द‍िया गया है। इस बाबत डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी पुल‍िस अफसरों के साथ हाईलेवल मीटिंग कर सुरक्षा तैयार‍ियों का जायजा ल‍िया। इस बैठक में एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश और इंटेलिजेंस अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में तय हुआ क‍ि प्रदेशभर में सुरक्षा बढ़ाई जाए और बड़े शहरों और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी चेकिंग की जाए। इसमें वाराणसी के साथ ही अयोध्या, मथुरा, आगरा और गोरखपुर को भी शाम‍िल क‍िया गया है। वहीं हाई लेवल बैठक के बाद से ही शहर में संदिग्ध व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। संकट मोचन मंदिर परिसर में मंगलवार को पुलिस टीम ने सुरक्षा व्यवस्था देखी और संकट मोचन क्षेत्र के तीन मस्जिदों से पुलिस ने लाउडस्पीकर जब्त कर ल‍िया।

दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संकट मोचन मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था देखी। इस दौरान चारों तरफ रखे सामान और आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली गई।