    द‍िल्‍ली ब्‍लास्‍ट के बाद बनारस में व‍िशेष सतर्कता, मस्‍ज‍िदों से उतारे गए लाउड स्‍पीकर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद बनारस में हाई अलर्ट जारी किया गया है। शहर की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। शहर के प्रवेश और निकास द्वारों पर वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

    री मस्जिद और अंजुमन मस्जिद से कुल तीन लाउडस्पीकर उतरवाकर जब्त किया गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई द‍िल्ली में लाल क‍िले के पास सोमवार की शाम हुए धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट रात से ही घोष‍ित कर द‍िया गया है। इस बाबत डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी पुल‍िस अफसरों के साथ हाईलेवल मीटिंग कर सुरक्षा तैयार‍ियों का जायजा ल‍िया। इस बैठक में एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश और इंटेलिजेंस अधिकारी भी मौजूद रहे।

    बैठक में तय हुआ क‍ि प्रदेशभर में सुरक्षा बढ़ाई जाए और बड़े शहरों और संवेदनशील स्थानों पर कड़ी चेकिंग की जाए। इसमें वाराणसी के साथ ही अयोध्या, मथुरा, आगरा और गोरखपुर को भी शाम‍िल क‍िया गया है। 

    वहीं हाई लेवल बैठक के बाद से ही शहर में संदिग्ध व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। संकट मोचन मंदिर परिसर में मंगलवार को पुलिस टीम ने सुरक्षा व्यवस्था देखी और संकट मोचन क्षेत्र के तीन मस्जिदों से पुलिस ने लाउडस्पीकर जब्त कर ल‍िया। 

    दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संकट मोचन मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था देखी। इस दौरान चारों तरफ रखे सामान और आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली गई।

    प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि संकटमोचन चौकी अंतर्गत आने वाले नूरी मस्जिद और अंजुमन मस्जिद से कुल तीन लाउडस्पीकर उतरवाकर जब्त किया गया है। इसके अलावा भी बस स्‍टेशन, रेलवे स्‍टेशन, बाबा दरबार, गंगा घाट सह‍ित प्रमुख क्षेत्रों में जांच पड़ताल की जा रही है। 