    बनारस में पुल‍िस ने ब‍िगाड़ा जलेबी और कचौड़ी का जायका, बहुत कष्‍ट से गुजरे कस्‍टमर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    वाराणसी में पुलिस ने अचानक जलेबी और कचौड़ी की दुकानों पर छापेमारी की, जिससे ग्राहकों को भारी परेशानी हुई। इस कार्रवाई के चलते लोग अपनी पसंदीदा चीजों का स्वाद नहीं ले पाए और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    रविवार की सुबह दो पहिया और चार पहिया वाहनों की अधिकता के कारण जाम लग गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट थाना क्षेत्र के मिंट हाउस के सामने स्थित श्री राम भंडार के पास रविवार की सुबह दो पहिया और चार पहिया वाहनों की अधिकता के कारण जाम लग गया।

    जाम से जब आम जनता कराहने लगी तो पुल‍ि‍स ने पड़ताल में पाया क‍ि सुबह का कचौड़ी और जलेबी का जायका तलाशने न‍िकले लोगों की वजह से यह जाम लगा हुआ है।

    इस स्थिति की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनुराग त्यागी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कई लोग सड़क के किनारे पूड़ी कचौड़ी और जलेबी का आनंद ले रहे थे, जबकि वाहनों की पार्किंग अव्यवस्थित थी। सड़क पर कार पार्क कर लोग आराम से जलेबी कचौड़ी का स्‍वाद ले रहे थे। 

    इंस्पेक्टर त्यागी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों को फटकार लगाई जो सड़क पर वाहनों को आड़ा-तिरछा खड़ा कर रहे थे। उन्होंने कार्रवाई करते हुए और सामाज‍िक व नैत‍िक दाय‍ित्‍वों का हवाला देते हुए 20 वाहन चालकों के वाहनों का चालान कर दिया। यह कार्रवाई इस बात का संकेत था कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा।

    इसके साथ ही, श्री राम भंडार के संचालक को भी चेतावनी दी गई कि यदि गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था उचित ढंग से नहीं की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना कितना आवश्यक है, खासकर उन स्थानों पर जहां भीड़भाड़ अधिक होती है।

    जाम की स्थिति ने न केवल स्थानीय लोगों को परेशान किया, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों के लिए भी समस्या उत्पन्न की। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए गंभीर है। 

    इस घटना की वजह से आम जनता को भी यह सबक म‍िला क‍ि आप अपने जुबान के स्‍वाद का ध्‍यान रखते समय यह न भूल जाएं क‍ि आपकी गलत हरकतों से दूसरे प्रभाव‍ित भी हो रहे हैं। पुल‍िस ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर अव्यवस्थित पार्किंग न केवल जाम का कारण बनती है, बल्कि यह दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकती है।

    इस प्रकार की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने आसपास की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की सुविधा का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रशासन की इस कार्रवाई से उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में ऐसी समस्याएं कम होंगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा।