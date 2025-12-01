व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को बनारस में विकास के लिए दिए महत्वपूर्ण सुझाव
वाराणसी के व्यापार मंडल के एक समूह ने डीएम से मिलकर बनारस के विकास के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने पर जोर दिया। सड़कों को बेहतर बनाने, गंगा घाटों को सुंदर बनाने और व्यापारियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया सरल करने के सुझाव दिए गए।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और बनारस में विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस बैठक में व्यापारियों ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए विचार साझा किए, जो विकास कार्यों के कारण प्रभावित हुए हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि गुद्दीरी मार्केट को बहुमंजिला मार्केट में परिवर्तित किया जाए। इसके अलावा, नई सड़क के दाहिनी ओर स्थित मार्केट को मुआवजा देकर पुनर्विकसित किया जाए। बेनिया बाग में चारों ओर मार्केट बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया।
दाल मंडी के व्यापारियों के लिए यह सुझाव दिया गया कि वे 17 फीट की जगह को बढ़ाकर 22 फीट करें और इसके लिए 5 फीट का मुआवजा दिया जाए, ताकि वहां भी बहुमंजिला बिल्डिंग मार्केट का निर्माण किया जा सके।
इससे सभी व्यापारियों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, जयनारायण कॉलेज और नेशनल कॉलेज, पीली कोठी के पास भी संभावित स्थानों के रूप में चर्चा की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि शासन-प्रशासन और व्यापारियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और सभी को पुनः स्थापित किया जाए। यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे और सभी स्थानीय लोग आत्मनिर्भर बनें।
सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन विकास और व्यापार के लिए आवश्यक है। व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया और बैठक में प्रदीप जी, मंडल मेअजीत सिंह बग्गा, कविन्दर जायसवाल, मनीष गुप्ता, संजय निरंकारी, शाहिद कुरेशी, आसिफ भाई, हुमा बानो, खुर्शीदा बानो, प्रिंस, कृष्णा जी, नीरज सिंह, संतोष सिंह, गुंजन बग्गा सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
