जागरण संवाददाता, वाराणसी। व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और बनारस में विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस बैठक में व्यापारियों ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए विचार साझा किए, जो विकास कार्यों के कारण प्रभावित हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि गुद्दीरी मार्केट को बहुमंजिला मार्केट में परिवर्तित किया जाए। इसके अलावा, नई सड़क के दाहिनी ओर स्थित मार्केट को मुआवजा देकर पुनर्विकसित किया जाए। बेनिया बाग में चारों ओर मार्केट बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया।

दाल मंडी के व्यापारियों के लिए यह सुझाव दिया गया कि वे 17 फीट की जगह को बढ़ाकर 22 फीट करें और इसके लिए 5 फीट का मुआवजा दिया जाए, ताकि वहां भी बहुमंजिला बिल्डिंग मार्केट का निर्माण किया जा सके।

इससे सभी व्यापारियों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, जयनारायण कॉलेज और नेशनल कॉलेज, पीली कोठी के पास भी संभावित स्थानों के रूप में चर्चा की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि शासन-प्रशासन और व्यापारियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और सभी को पुनः स्थापित किया जाए। यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे और सभी स्थानीय लोग आत्मनिर्भर बनें।