बलिया में सड़क दुर्घटना में किन्नर की मौत, चार घायल, स्कार्पियो जली
बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र में एनएच-31 पर स्कार्पियो और टेंपो की टक्कर में एक किन्नर की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। हादसा हल्दी चट्टी के पास हुआ, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मझौवा (बलिया)। एनएच-31 पर स्थित हल्दी थाने से 300 मीटर पूरब हल्दी चट्टी पर गुरुवार की रात दो वाहनों की टक्कर के बाद स्कार्पियो में आग लग गई। वहीं टेंपो के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में एक किन्नर की मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया।
टेंपो में छह लोग सवार थे, जो बारात में कार्यक्रम करने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो की टक्कर से टेंपो हवा में उड़कर कुछ दूरी पर सड़क किनारे पलट गया। उसमें सवार यात्री चोटिल होकर तड़पने लगे। वहीं, स्कार्पियो धू-धू कर जल गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल जोया (25) निवासी दिल्ली, शिलकी (25) निवासी त्रिपुरा, रूपा राय (35), स्वीटी (20), आशा (20) निवासी कोलकाता को अस्पताल भेजवाया, जहां चिकित्सकों ने जोया को मृत घोषित कर दिया। वहीं, प्राथमिक उपचार के बाद पांच घायलों की गंभीर स्थिति देखते हुए अन्य को चिकित्सकों ने बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। घटना में जोया की मौत से उसके साथी सदमे में हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।