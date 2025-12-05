जागरण संवाददाता, मझौवा (बलिया)। एनएच-31 पर स्थित हल्दी थाने से 300 मीटर पूरब हल्दी चट्टी पर गुरुवार की रात दो वाहनों की टक्कर के बाद स्कार्पियो में आग लग गई। वहीं टेंपो के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में एक किन्नर की मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भि‍जवाया।

टेंपो में छह लोग सवार थे, जो बारात में कार्यक्रम करने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो की टक्कर से टेंपो हवा में उड़कर कुछ दूरी पर सड़क किनारे पलट गया। उसमें सवार यात्री चोटिल होकर तड़पने लगे। वहीं, स्कार्पियो धू-धू कर जल गई।