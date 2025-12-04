Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बल‍िया में रेवती पुलिस ने दबिश के दौरान 40 हजार लीटर लहन सहित 20 भट्टियों को किया नष्ट

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:51 PM (IST)

    बलिया के रेवती में पुलिस ने एसपी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की। सरयू नदी के पार दबिश देकर 40 हजार लीटर लहन और 20 ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     एसपी ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा और लोगों से सहयोग की अपील की।

    जागरण संवाददाता, रेवती (बलिया)। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर अवैध कच्ची शराब के धंधे में संलिप्त कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे धड़-पकड़ अभियान के तहत स्थानीय पुलिस ने सरयू नदी के उस पार दविश देकर 40 हजार लीटर लहन सहित 20 भट्टियों को नष्ट किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुखबि‍र से प्राप्त सूचना के आधार पर सरयू नदी के उस पार दियरा भागर क्षेत्र में लगभग दो दर्जन भट्टियों पर अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही थी। उप निरीक्षक ऋषिकेश गुप्ता, अवनीश त्रिपाठी, कांस्टेबल शैलेष कुमार, शिवशंकर जायसवाल, अजय चौधरी और धनंजय यादव की टीम ने सहतवार, रेवती और बिहार बार्डर दियरा भागर में दबिश दी।

    पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध कच्ची शराब के धंधे में संलिप्त कारोबारी मुजवानी और खर पतवार का सहारा लेकर भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके से 40 हजार लीटर लहन के साथ 20 भट्टियों को नष्ट किया।

    इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार में कमी आने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध शराब के धंधे में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे इस तरह के अवैध धंधों की सूचना पुलिस को दें ताकि इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

    पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय पुलिस ने इस अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया है ताकि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।