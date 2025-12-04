जागरण संवाददाता, रेवती (बलिया)। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर अवैध कच्ची शराब के धंधे में संलिप्त कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे धड़-पकड़ अभियान के तहत स्थानीय पुलिस ने सरयू नदी के उस पार दविश देकर 40 हजार लीटर लहन सहित 20 भट्टियों को नष्ट किया।

थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह ने बताया कि मुखबि‍र से प्राप्त सूचना के आधार पर सरयू नदी के उस पार दियरा भागर क्षेत्र में लगभग दो दर्जन भट्टियों पर अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही थी। उप निरीक्षक ऋषिकेश गुप्ता, अवनीश त्रिपाठी, कांस्टेबल शैलेष कुमार, शिवशंकर जायसवाल, अजय चौधरी और धनंजय यादव की टीम ने सहतवार, रेवती और बिहार बार्डर दियरा भागर में दबिश दी।

पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध कच्ची शराब के धंधे में संलिप्त कारोबारी मुजवानी और खर पतवार का सहारा लेकर भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके से 40 हजार लीटर लहन के साथ 20 भट्टियों को नष्ट किया।

इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार में कमी आने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध शराब के धंधे में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे इस तरह के अवैध धंधों की सूचना पुलिस को दें ताकि इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।