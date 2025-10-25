किशोरी का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में चार आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी। किशोरी का अपहरण कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और निकाह कराने के मामले में विशेष न्यायाधीश चतुर्थ (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को जलालीपुरा (जैतपुरा) निवासी मुर्सलीन उर्फ मुर्शलीम,मो.हसीन,आबिद सुल्तान उर्फ राजू व कोनिया (आदमपुर) निवासिनी आसरा बीबी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

इन चारों आरोपितों की जमानत का विरोध एडीजीसी संतोष तिवारी व अपर्णा पाठक ने की। अभियोजन के अनुसार कोनिया निवासी नेहाल ने 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर अपने घर ले गया। नेहाल के घरवालों ने जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करा दिया।