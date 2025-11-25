आजमगढ़ में रिश्वत लेने के आरोप में सब-इंस्पेक्टर निलंबित, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले में त्वरित कार्रवाई के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे ने सख्त रुख अपनाते हुए देवगांव थाने के सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया।

ग्राम मिर्जापुर निवासी वादी आकाश चौहान ने आरोप लगाया था कि मारपीट के मुकदमे की विवेचना कर रहे सब-इंस्पेक्टर लगातार तीनों आरोपियों को जेल भेजने व शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे।