    आजमगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत

    By Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:33 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आजमगढ़ के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषी चालक की पहचान के लिए प्रयासरत है।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव के पास दुर्वासा रोड पर सुबह नौ बजे एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    मृतक की पहचान 24 वर्षीय रणजीत यादव के रूप में हुई है, जो किठावा का निवासी था। वह अपने दो दोस्तों, 17 वर्षीय रुद्र और 21 वर्षीय आकाश के साथ एक ही बाइक पर फूलपुर जा रहा था। सुबह लगभग नौ बजे, जब वे सदरपुर बरौली गांव के पास आरा मशीन के सामने पहुंचे, तभी फूलपुर की दिशा से दुर्वासा की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में रणजीत की मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना के बाद रुद्र की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि आकाश का इलाज सीएससी फूलपुर में चल रहा है। इस दुर्घटना के बाद पिकअप चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने फूलपुर पुलिस को सूचित किया।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और स्थानीय निवासियों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, और प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियमों का पालन होना चाहिए।

    इस दुर्घटना ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। लोगों का मानना है कि यदि सड़क पर यातायात नियमों का पालन किया जाए, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इस घटना ने न केवल मृतक के परिवार को दुखी किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। सभी की यही कामना है कि घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों।